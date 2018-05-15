Таджикский самбист Разави Навбахоров выиграл серебряную медаль на чемпионате Азии по самбо в Монголии.

С 11 по 14 мая в Улан-Баторе (Монголия) прошел чемпионат Азии по самбо среди взрослых, молодежи и юниоров, где таджикский самбист Разави Навбахоров в весовой категории до 70 кг выиграл серебряную награду. По пути к финалу он победил соперников из Китая и Кыргызстана, а в финале уступил казахстанскому самбисту Жумадулла Онгалбаю.

По количеству медалей на первом месте сборная Казахстана, на втором месте расположились хозяева турнира, монгольские спортсмены, на третьем месте туркменские самбисты.

Турнир приурочили к 50-летию монгольского самбо.

Чемпионат Азии считается подготовкой к Азиатским играм, которые пройдут в этом году с 29 августа по 1 сентября в Джакарте (Индонезия) и Чемпионату мира по самбо, который пройдет 9-11 ноября в Румынии.

Отметим, что в прошлом году на чемпионате Азии в Ташкенте у Таджикистана было 28 медалей, из них 5 золотых.

В этом году из-за проблем с финансами большинство самбистов Таджикистане не смогли принять участие на континентальном первенстве.

Между тем, в Ташкенте завершился юношеский чемпионат Азии по спортивной борьбе, в котором борцы из Таджикистана выиграли 2 серебряных и 2 бронзовых наград.

Однако ребята не смогли добиться лицензии на Юношеские олимпийские игры 2018 года.

В заключительный день турнира борец вольного стиля Рахмонджон Махмадбеков в весовой категории 110 кг выиграл бронзовую медаль. Днем ранее серебро выиграл «классик» Хабибджон Зухуров (71 кг).

В первые дни турнира борцы греко-римского стиля Фируз Мирзораджабов (51 кг) и Асламджон Азизов (45 кг) выигрывали серебро и бронзу соответственно.

Пятые места в вольной борьбе также заняли Расулджон Иноятов (51 кг), Хайрулло Кулулов (65 кг), Исмоил Раджабов (92 кг), а в «классике» Давлатали Шарипов (55 кг).

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