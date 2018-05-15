Раджаббой Ахмадзода рекомендовал продавцам быть благосклонными и не повышать цены.

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода в минувшие выходные с целью ознакомления с существующими ценами посетил ярмарку-продажу сельхозпродукции и центральный рынок «Панджшанбе». И был удивлен.

На ярмарке-продаже сельхозпродукции и продуктов первой необходимости, организованной по инициативе хукумата области в преддверии священного месяца Рамазан на площади перед театром имени Камоли Худжанди города Худжанда, свою продукцию представили дехканские хозяйства городов и районов, птицефабрики, областной союз потребителей, предприниматели.

Глава области был удивлен ценами на ярмарке, которые были ниже рыночных на 20-30 процентов. Так, килограмм картофеля реализовывался по цене 1 сомони 90 дирамов, лука 80 дирамов, сахара 4 сомони 50 дирамов, черешни 4 сомони, говядина продавалась по 27-30 сомони, баранина по 30 сомони, мешок муки первого сорта стоил 115 сомони, яйца реализовывались по 50 дирамов за штуку.

Раджаббой Ахмадзода сказал перед покупателями и участниками ярмарки, что впредь такие ярмарки будут организовываться каждые выходные до конца священного месяца Рамазан.

Накануне утром глава области также побывал на рынке «Панджшанбе». Здесь он обратил внимание на вопросы благоустройства территории, прилегающей к рынку, особенно рядом с Арт-галереей «Сомониён», мечетью Шайха Маслихатдина и дал соответствующие указания ответственным лицам.

Ахмадзода обратил внимание на то, что после его последнего посещения все еще не отремонтирован вход на рынок «Панчшанбе» и дал срок руководству рынка в месячный срок завершить ремонт.

«Центральный рынок «Панчшанбе» - это лицо города, куда в первую очередь приходят гости и туристы, и дают оценку культуре. Этот рынок является уникальным во всей Центральной Азии и его сохранение, ремонт и реконструкция является первоочередной задачей руководства рынка», - сказал Ахмадзода.

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Он также побеседовал с продавцами и покупателями, и призвал всех в месяц Рамазан, который является порой осуществления добрых намерений, стремиться к большему соблюдению предписаний по благоденствию и воздержанию, а тех, кто имеет возможность, протягивать руку помощи сиротам, инвалидам и нуждающимся.

Раджаббой Ахмадзода отметил, что в священный месяц Рамазан руководство области приложит все усилия и предпримет меры по обеспечению жителей доступными по цене продуктами и предотвращению повышения цен на продукты первой необходимости.

На рынке килограмм говядины реализовывался по 33 сомони, баранины по 35-38 сомони, риса по 4-5-6 сомони, лука и моркови по 1 сомони, картофеля по 2,5 сомони. Ахмадзода рекомендовал продавцам быть благосклонными и не повышать цены.

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