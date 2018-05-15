Автопортрет Пабло Пикассо «Моряк» («Le Marin»,1943 год), принадлежащий миллиардеру Стиву Уинну, снят с аукциона Christieʼs из-за повреждений, сообщает Медуза со ссылкой на Bloomberg.

«Моряка» планировалось продать на торгах 15 мая. За работу Пикассо рассчитывали выручить 70 миллионов долларов.

Представители Christieʼs и Уинна не уточнили, о каких повреждениях полотна идет речь и не стали раскрывать обстоятельства, при которых пострадал «Моряк».

Однако Bloomberg напоминает, что в 2006 году Уинн повредил другую принадлежавшую ему картину Пикассо «Сон» («Le Reve»). Миллиардер проткнул полотно локтем, когда показывал картину друзьям. У Уинна, как сообщалось, нарушено периферийное зрение.

После реставрации оценочная стоимость «Сна» была снижена со 139 миллионов долларов до 85 миллионов долларов. Уинн оспорил оценку в суде, а в 2013 году продал эту картину Пикассо за 155 миллионов долларов.

В Christieʼs сообщили, что договор на продажу картины «включает страховки, покрывающие ущерб и другие непредвиденные обстоятельства» (англ.яз.). BLOOMBERG

Стив Уинн создал и долгое время возглавлял сеть развлекательных комплексов в США, а затем в Китае. Он, в частности, построил такие знаменитые казино-отели в Лас-Вегасе как Mirage, Treasure Island и Bellagio. Полотна из коллекции Уинна неоднократно выставлялись в принадлежавших ему казино.

В феврале Уинн ушел с поста гендиректора Wynn Resorts, который он занимал с 2002 года, после выдвинутых в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах. Обвинения Уинн категорически отрицает. В марте он продал все принадлежащие ему акции Wynn Resorts.

В списке богатейших бизнесменов США, составленном Forbes в конце 2017 года, Уинн занимал 248 место с состоянием в 3,1 миллиарда долларов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus