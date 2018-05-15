Сегодня, 14 мая в министерстве иностранных дел Таджикистана с участием представителей государственных структур, дипломатического корпуса, международных организаций, а также СМИ состоялась презентация журнала «Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за 2017 год».

Выступивший с презентацией обзора директор Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ Шерхон Салимзода сообщил присутствующим, что данный обзор впервые был презентован в марте текущего года в Вене в рамках очередной сессии Комиссии по наркотическим средствам УНП ООН (Управление ООН по наркотикам и преступности).

«В нашем обзоре за 2017 год внимание уделено развитию наркоситуации в Таджикистане и регионе, мерам, принятым правительством РТ, министерствами, ведомствами, а также международными и общественными организациями в сфере контроля за оборотом наркотиков и профилактики наркомании, борьбе с незаконными оборотом и контрабандой наркотиков в стране, незаконному производству наркотиков в Афганистане, международному сотрудничеству и реализации антинаркотиковых программ в РТ. Обзор будет полезен структурам, ведущим борьбу с наркопреступностью, экспертам, СМИ, и надеюсь, поможет обществу в борьбе с этим злом», - сказал Шерхон Салимзода.

На презентации также выступили Региональный представитель УНП ООН по наркотикам и преступностью в ЦА Ашитта Миттал, и старший координатор Региональной программы для Афганистана и соседних стран УНП ООН Джереми Милсон. Представители ООН ознакомили участников о ходе и результатах реализации Региональной программы по борьбе с наркопреступностью в Афганистане и соседних странах.

Фото Asia-Plus

«Таджикистан находится на пути «северного потока» международного наркотрафика и первым вступает в борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Мы высоко оцениваем роль правительства республики в вопросах организации контроля за оборотом наркотиков и проводимую работу в укреплении международного сотрудничества, региональной безопасности. Таджикистан на протяжении многих лет является надежным партнером УНП ООН в поддержке реализации антинаркотиковых проектов и программ», - сообщила Ашитта Миттал.

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