Медиа-группа «Азия-Плюс» запускает свой новый проект «Салом, соседи!». Его цель проста – помочь жителям двух соседствующих стран – Таджикистана и Узбекистана – лучше узнать и понять друг друга.

Итак, на этой неделе вас ожидает потрясающая история из узбекского кишлака Конигил (Самаркандская область) про древний метод изготовления «шелковой» бумаги. Выйдет она уже завтра, во вторник в 11:00.

В среду в это же время мы покажем вам уникальные таджикские лица через объектив фотохудожника Анисы Сабири. Потратила на поиски неординарных лиц она, кстати, целых пять лет, и для этого успела заглянуть даже в самые отдаленные уголки Таджикистана.

А в четверг в 11:00 мы расскажем вам о новом интересе узбекской молодежи – каллиграфии. Это древнее искусство стало настолько модным среди нового поколения, что научиться писать красиво хочет теперь чуть ли не каждый второй молодой узбек.

Завершим эту неделю мы с не менее интересной историей из Истаравшана. В пятницу в 11:00 вы сможете посмотреть, как в этом древнем таджикском городе реставрируют археологический памятник V века до н. э. – Калаи Муг.