Хокимият (администрация) Ташкента официально извинился перед жителями и гостями города за наводнение в центре и в окраинных районах, которое произошло в воскресенье, 13 мая, после проливного дождя.

Для наводнения, по заявлению хокимията, было много причин, главная из которых - «нынешняя система дренажа и стока в городе». Неудовлетворительное состояние ливневой канализации власти объяснили самовольным перекрытием водоотводных лотков жителями города и различными организациями, передает ИА "Фергана".

При хокимияте будет создана рабочая группа для изучения состояния ливневых систем, в состав которой войдут специалисты районных администраций, Управления благоустройства, государственного предприятия «Сувсоз», которое занимается вопросами эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, и другие эксперты. Они должны разработать конкретные предложения для исправления ситуации на основе мирового опыта и технологических решений, применяемых в мегаполисах.

13 мая во второй половине дня в Ташкенте прошел почти двухчасовой ливень, который затопил дороги, тротуары и дворы. Машины и автобусы «плыли», а пешеходы передвигались на ощупь.

Вода создала трудности для населения и водителей транспорта и нанесла ущерб инфраструктуре. Среди множества видео подтоплений, снятых жителями города и выложенных в Сеть, есть запись, запечатлевшая салон автобуса, залитый водой.

Больше всего пострадал Юнусабадский район в северной части города, но в социальных сетях и мессенджерах появлялись фото и видео подтоплений из Мирзо-Улугбекского, Алмазарского, Чиланзарского и других районов.

Проблема родилась не в минувшее воскресенье. Наводнения в Ташкенте случаются едва ли не каждую весну и осень из-за обильных осадков. Десятки улиц были затоплены в мае 2017 года. В 2014 году вода полностью залила подземные переходы.

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