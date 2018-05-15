18-летняя жительница Душанбе с целью сведения счета с жизнью бросилась в реку Душанбинка. От смерти ее спас рыбак.

Происшествие произошло 9 мая во второй половине дня. 18-летняя девушка бросилась в реку с высоты 3-4 метров, сообщает пресс-центр МВД.

«Недалеко от места происшествия рыбачил 53-летний житель Душанбе Саидасрор Хидиров. Увидев барахтающуюся в воде девушку, он, не задумываясь, бросился в воду. Ему удалось вытащить девушку, которая на тот момент была в бессознательном состоянии», - сообщает пресс-служба.

Хидиров позвонил в милицию, и на место прибыла оперативно-следственная группа УМВД Душанбе.

«Пострадавшую доставили в больницу, в настоящее время ее состояние стабильно, ее здоровью ничего не угрожает», - сообщили в МВД.

Между тем, сам Саидасрор Хидиров при спасении девушки сломал ногу.

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«Он повредил ногу, ему поставили гипс и сейчас он чувствует себя нормально», - сообщает источник.

12 мая Хидирова в его доме навестил начальник УМВД города Душанбе Шариф Назарзода. Он выразил ему благодарность, вручил грамоту и ценные подарки.

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