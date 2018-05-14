С 5 мая абоненты, которые подключаются на тарифный план «Истикболи самими» – «Теплый приём – Две страны» и уезжают в Россию, смогут дарить своим друзьям и близким голосовой или интернет-трафик. По условиям акции «Хамеша хамрох» («Dual SIM»), за каждую минуту разговора их собеседники получат пятикратный бонус – 5 минут общения внутри сети «МегаФон Таджикистан» или 5 Мб мобильного интернета.

Бонус, получаемый за входящие звонки из России, абоненты выбирают сами. Для этого нужно прислать соответствующий ответ на SMS от оператора. Бонусные пакеты «Минуты внутри сети» или «Мб интернет-трафика» действуют 10 календарных дней с момента их активации. Участник акции может получить любое количество бонусов в течение дня, в зависимости от продолжительности его разговоров с абонентом, звонящим из РФ. Акция «Хамеша хамрох» («Dual SIM») продлится по 31 августа 2018 года.

«Благодаря нашей новой акции абоненты, живущие и работающие в России, смогут подарить близким в пять раз больше общения. Например, если разговор длился десять минут, то человек, принимающий звонок, получит или 50 минут, или 50 Мб интернета. Мы стремимся сделать тарифы выгодными и для самих пользователей, и для их собеседников», – отмечает Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

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