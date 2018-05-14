Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принял участие в гонках на раллийных автомобилях, сообщает в субботу, 12 мая пресс-служба главы государства.

Руководитель судейской группы доложил президенту об участках маршрута, дал описание ориентиров и проинформировал о расстоянии между поворотами, обозначенных на специальной карте Каракумской пустыни, передает CA-News.

Отметив, что технические показатели спортивного авто, на котором президент прибыл, отвечают заданным для соревнований параметрам, спросил у судейской группы: «Могу ли я тоже принять участие в заезде?».

Сев за руль спортивного автомобиля, туркменский лидер открыл заезд по каракумской трассе. Вместе с президентом стартовал и спортсмен Центра автоспорта МВД Туркменистана.

После того, как президент Туркменистана, проехав обозначенную дистанцию, прибыл к финишу, руководитель судейской группы поздравил туркменского лидера и сказал, что президент сумел проехать обозначенную дистанцию за 10 минут 10,45 сек., а спортсмен МВД страны проехал ее за 10 минут 22,42 секунды.

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