Дома на Восточных холмах. Осадка грунтов в этой части города привела к тому, что многие жилые дома погрузились в грунт почти до верхней отметки фундамента.

В последние месяцы сообщения о землетрясениях звучат чуть ли не еженедельно. Участившиеся подземные толчки обостряют интерес к вопросам сейсмической безопасности. Ответить на некоторые вопросы мы попросили Нариму Оспанову, доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ.

- Нарима Каженовна, каково мнение таджикских учёных об угрозе сейсмической опасности в стране, и в частности в Душанбе?

- Территория Таджикистана считается областью высокой сейсмичности. Согласно карте сейсмического районирования Таджикистана, разработанной ещё в советское время, 56,5% территории республики составляет 9-балльная зона, 27,3% – 8-балльная и 16,2% – 7-балльная зона. Город Душанбе попадает в 9-балльную зону. Тем не менее, никто не может гарантировать, что сила землетрясений в Душанбе не превысит 9 баллов, ибо это статистически установленная величина.

С другой стороны, из-за нарушения изостазии (равновесия в земной коре) и постоянных вибраций создаются искусственные риски, которые могут активизироваться при землетрясениях меньшей балльности, провоцируя разрушение зданий. Группой исследователей в составе академика Негматуллаева, учёных Бабаева, Рузиева, Ищука и Джураева была определена степень потенциальной сейсмичности города Душанбе в зависимости от инженерно-геологических условий, качества строительства и закономерностей проявления сейсмичности изучаемого региона. Была составлена схема, на которой отражены возможные разрушения города в случае 9-10-балльного землетрясения. На ней видно, что при землетрясениях такой силы возможны не только повреждения зданий, но и разрушения и обвалы, причём процент их будет весьма значителен.

- Как, на ваш взгляд, влияет на сейсмоопасность возведение в Душанбе множества высотных зданий и продолжающееся масштабное строительство?

- Прежде всего, мне хотелось бы сказать в целом об опасностях, связанных со строительством высотных зданий. Опасность высоток заключается в том, что, как считают многие учёные, периоды их колебаний близки к периоду колебаний грунта, это значит, что в случае совпадения частот колебаний здание может разрушиться при не очень сильном землетрясении.

Во-вторых, строительство подвалов, подземных гаражей ослабляет здания, а вовсе не укрепляет их, как думают некоторые. Это показали, например, землетрясения в Калифорнии.

В-третьих, здания находятся в зоне постоянных вибраций, создаваемых транспортными и пешеходными потоками, то есть в неблагоприятных с точки зрения сейсмической безопасности условиях. В полной мере это относится и к Душанбе.

Если же говорить в общем, то строительство городов сопровождается увеличением давления на уже существующие естественные ландшафты, что выражается в изменении гидрографических условий, свойств поверхностных грунтов, перераспределении нагрузки из-за перемещения масс строительного материала и создания гигантских сооружений, скопления на ограниченной территории большого количества людей, техники и т.д. Даже отдельные здания могут иметь вес, исчисляемый десятками тысяч тонн, не говоря уже о суммарном весе всех городских построек. А увеличение нагрузки на землю является одной из причин создания напряжений в земной коре, которые могут вылиться в землетрясения.

Среди факторов, которые способны провоцировать усиление сейсмичности, прежде всего, следует назвать нарушение изостазии. Специфика города, заключающаяся в создании искусственной нагрузки на литосферу (твёрдую оболочку земли), приводит к тому, что города формируют устойчивые воронки погружения с компенсационным поднятием периферической кольцевой зоны. Тем самым город порождает вторичные факторы потенциальной сейсмической опасности (искусственные, в отличие от первичных - естественных). Учёные подчёркивают важность городской планировки в полном соответствии с местными инженерно-геологическими условиями, но влиянию сейсмичности подвержен любой участок города независимо от геологического строения. Среди многочисленных геологических явлений, которые способны причинять вред человеку, землетрясения считаются наиболее опасными и разрушительными, и от них не застрахован ни один город.

Фото Asia-Plus На этой карте указаны возможные степени разрушений в разных районах столицы при землетрясении подобному Каратагскому (1907 год) (магнитуда = 8) в зависимости от грунта и интенсивности застройки. Карта 2009 года.

Строительство не единственный фактор, влияющий на сейсмику

- Существуют ли другие факторы, которые вы считаете опасными?

- Город не может существовать без использования воды, он нуждается в бесперебойном водоснабжении, и количество потребляемой воды растёт пропорционально увеличению численности городского населения. Поэтому осадка строений может вызываться, с одной стороны, увлажнением грунтов, а с другой – снижением уровня подземных вод с течением времени. Население городов постоянно растёт, поэтому снижение уровня грунтовых вод с течением времени – общая проблема всех городов.

Вода расходуется не только на бытовые нужды населения, которое в Душанбе достигло миллиона, но и на промышленные нужды, строительство, озеленение; повышенный расход воды – ещё одна отличительная черта столицы.

В настоящее время на территории Душанбе функционируют четыре водозабора и десятки других искусственных водоёмов – прудов, озёр, фонтанов, каналов… Твёрдые покрытия не способствуют естественному просачиванию влаги, задерживают воду, в результате города превращаются в своеобразные водосборники, что также создаёт дополнительную нагрузку на литосферу. Кроме того, постоянная обводнённость ухудшает прочностные свойства грунтов.

«Теоретически чем выше здание, тем на большем удалении от проезжей части оно должно находиться. Практикующееся же в Душанбе расположение зданий непосредственно у дороги таит в себе потенциальную опасность в случае их обрушения. Ведь при полном разрушении здания радиус развала обломков будет равным двукратной высоте здания».

Лёссы, которые широко развиты в Таджикистане, выделяются учёными в особую категорию рыхлых осадочных пород, во-первых, из-за их глобального распространения, а во-вторых, из-за просадочных свойств. При увлажнении лёссы могут давать десятипроцентную осадку. Если учесть, что мощность лёссов может превышать 100 метров, получается весьма внушительная цифра, исчисляемая метрами.

Города представляют собой не только тепловые аномалии, фиксируемые из космоса, но и электромагнитные. Повышенный электромагнитный фон связан с использованием высокочастотных линий электропередачи, принимающих и передающих антенн, мобильных телефонов, рекламных щитов, телевизоров, компьютеров и множества других электроприборов.

Сейчас в строительстве широко используются железобетонные конструкции. Между тем электромагнитное поле способно продуцировать электрические токи в металлах, поэтому нельзя сбрасывать со счетов электромагнитную, а при увлажнении бетона, которое может возникнуть в неотапливаемых домах, - электролитическую коррозию металлов, способную ослаблять прочность конструкций.

Когда при опытах, проводившихся в Великобритании, по стальной арматуре пропускали сильный электрический ток, здания, построенные из предварительно напряжённого бетона, разрушались без всякого взрыва из-за нарушения статического равновесия напряжений между арматурой и бетоном. Пусть токи, продуцируемые полем в металлах, слабее, но они также будут способствовать нагреванию арматуры и ослаблению связей между ней и бетоном.

В Душанбе высотки строятся в опасной близости

- Могли бы вы привести конкретные факты, связанные с нарушением техники безопасного строительства?

- В Душанбе, к сожалению, правила антисейсмической защиты соблюдаются не всегда. Так, Академгородок был построен на Восточных холмах, над руслом древней реки, на просадочных грунтах (лёссы и суглинки). Осадка грунтов в этой части города привела к тому, что многие жилые дома погрузились в грунт почти до верхней отметки фундамента, а жители этих домов могли наблюдать процесс погружения, не выходя из домов – по деформации металлических труб в ванных комнатах.

Несмотря на неблагоприятные для строительства условия (текучесть грунтов), один из блоков здания, в котором расположен нынешний Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН, был возведён без фундамента. Закономерная осадка лёссовых грунтов, мощность которых, по мнению академика Собита Негматуллаева, достигает 400 метров, привела к появлению в стенах части здания зияющих трещин. Через них можно было видеть улицу, через них в здание даже змеи проникали. В результате на многочисленные ремонты было затрачено средств намного больше, чем могло быть затрачено изначально на возведение фундамента. Закачка жидкого стекла под здание не дала желаемых результатов. После произошедшего 26 октября 2015 года Памиро-Гиндукушского землетрясения, которое проявилось здесь с силой, равной 6 баллам, блок находится в аварийном состоянии.

- В центре Душанбе высотки буквально нависают над дорогой и зачастую теснят друг друга. Как это влияет на сейсмическую безопасность?

- Теоретически чем выше здание, тем на большем удалении от проезжей части оно должно находиться. Практикующееся же в Душанбе расположение зданий непосредственно у дороги таит в себе потенциальную опасность в случае их обрушения. Ведь при полном разрушении здания радиус развала обломков будет равным двукратной высоте здания. Следовательно, в случае катастрофических землетрясений и разрушения построек дороги будут полностью перекрыты обломками зданий. Это может не только заблокировать связь между разными районами города, прервав транспортное сообщение, но и создать трудности в эвакуации населения.

Кроме того, специфика нынешнего строительства в столице – это не только тенденция к росту вверх, но и скопление на ограниченном участке сразу нескольких высотных построек, то есть создание массивов, которые могут формировать локальные воронки погружения (на фоне общегородской воронки) и тем самым усиливать нарушения изостазии. Недостатком является то, что в районах массивов высотных зданий совершенно не предусмотрены пути отхода в безопасные места, куда могли бы переместиться успевшие выбежать из домов люди в случае обрушения зданий из-за землетрясений или пожара, что может увеличить число потенциальных жертв. Если бы постройки были неразрушимы, то плотность их расположения и количество живущих в них людей с точки зрения сейсмической опасности не имели бы значения.

Фото Asia-Plus

Положение в городе Душанбе усугубляется тем, что в настоящее время строительство ведётся с нарушением норм экологической и сейсмической безопасности. С одной стороны, застройка буферных зон между жилыми кварталами и дорогами, ранее заполнявшихся зелёными посадками, ведёт к уничтожению этих зон, в результате количество зелёных насаждений сократилось, а высотные здания значительно приблизились к проезжей части дороги. С другой стороны, в Душанбе происходит активная реставрация, ремонт и расширение – насколько возможно – дорог, так что и сама дорога приблизилась к зданиям. Всё это приводит к тому, что многоэтажные постройки находятся в зоне постоянного вибрационного воздействия, то есть в зоне искусственно созданного риска.

Помогают ли новые технологии?

- Но строители утверждают, что сейчас применяются новые технологии, обеспечивающие безопасность людей при землетрясениях.

- Применявшийся ранее в строительстве так называемый нулевой цикл, когда вырытый под здание котлован оставался открытым в течение года, предполагал естественную осадку грунтов вследствие сезонного увлажнения. За год участок приходил в естественное равновесие с окружающей средой, и только после этого начиналось само строительство.

Практикуемый сейчас способ ускоренного строительства минует годичный нулевой цикл и концентрирует внимание на заливке свай как на надёжном способе защиты от землетрясений. Однако кыргызские сейсмологи, анализируя резонансно-колебательную модель сейсмических разрушений, считают главным виновником разрушений не совпадение частоты колебаний грунта с частотой колебания зданий, а наложение разных типов сейсмических волн друг на друга, приводящее к большой скорости смещения грунта, возрастанию энергии толчка и усилению колебаний.

Они указывают, что при этом железобетонные опоры и стены срезаются импульсом, как спички ножом. То есть так называемая японская модель антисейсмической защиты зданий на деле является не более чем мифом. Для придания зданиям устойчивости от сейсмических разрушений они предлагают помещать здания на толстой надземной плите, а в качестве опор использовать тонкие стальные сваи.

- Что бы вы хотели сказать современным проектировщикам и строителям?

- Мы живём в сейсмически опасной зоне, поэтому нас не могут не волновать те изменения, которые происходят в условиях города на наших глазах. Невозможно спорить с природой, произвольно меняя статистически установленную балльность и надеясь, что нас минуют разрушительные землетрясения. Значит, нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать искусственно создаваемые риски. Поэтому необходимо не только учитывать статистически установленную балльность и строить здания с ее учётом, но и экспозиция зданий должна быть такова, чтобы в случае их обрушения ущерб населению был минимальным.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Тема сейсмической безопасности действительно очень важна не только для простых обывателей, но и для специалистов. Важна она и для застройщиков многоквартирных домов.

Редакция Asia-Plus предлагает заинтересованным строительным компаниям подискутировать на тему - каким должно быть безопасное строительство в республике. Вы можете делиться своими новейшими технологиями или рассказать о том, какие, по вашему мнению, нормы строительства в Таджикистане отстают от реальности, что нужно менять и как именно.

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