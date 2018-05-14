Представители Международного валютного фонда посетили стройплощадку Рогунской ГЭС.

С ходом строительных работ на объекте представителей Фонда под руководством главы миссии МВФ по Таджикистану Падамжа Ханделвала ознакомил первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев, сообщает пресс-служба НБТ.

Он разъяснил гостям значение Рогунской ГЭС для экономики Таджикистана и других стран Центральной Азии, а также необходимость привлечения инвестиций для достижения Целей развития.

Руководство ОАО «Рогунская ГЭС» предоставило делегации Фонда подробную информацию о разработке проекта этого объекта, о его технических, гидроэнергетических особенностях, отметив техническую и сейсмическую устойчивость станции.

В НБТ отмечают, что миссия МВФ находится в Таджикистане с 12-дневным визитом (12-23 мая) в целях ознакомления с экономической ситуацией в стране.

Напомним, в апреле этого года Таджикистан призвал некоторые международные финансовые институты, в частности Европейский банк реконструкции и развития, присоединиться к достройке Рогуна.

Строительством гидроузла с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo.

В конце января этого года глава данной компании Пиетро Салини по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил журналистам, что запуск первой турбины Рогунской ГЭС состоится 16 ноября 2018 года. Ожидается, что второй агрегат станции заработает весной будущего года.

В целом, на достройку Рогунской ГЭС, по предварительным данным, нужно около 5 миллиардов долларов. На станции планируется установить шесть агрегатов, мощность каждого из которых составит 600 МВт.

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