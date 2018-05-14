Правительство Таджикистана предлагает парламенту страны внести изменения в закон «О государственных служащих». Предлагаемые поправки нацелены на усовершенствования механизма декларирование доходов госслужащих и членов их семей.

Проект изменений в закон РТ «О государственной службе» обсужден сегодня, 14 мая, на очередном заседании Совета нижней палаты парламента, сообщил «АП» пресс-секретарь МН МО РТ Мухаммадато Султонов.

Глава Комитета нижней палаты по государственным структурам и местному самоуправлению Абдурахим Холикзода отметил, что проект поправок разработан правительством страны в целях исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия коррупции на период 2013-2020 годы, которая была одобрена указом президента Таджикистана 30 августа 2013 года.

По его словам, цель предложенных изменений заключается в «усовершенствовании механизма подготовки деклараций о доходах государственных должностных лиц, членов их семей и деклараций о личных доходах со стороны всех должностных лиц».

В ходе заседания Совета нижней палаты также обсуждено Кредитное соглашение между ГУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнительного органа государственной власти города Куляба и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Гарантийное соглашение между правительством РТ и ЕБРР по проекту «Управление твердыми бытовыми отходами города Куляб», Грантовое соглашение между городом Куляб и ЕБРР по проекту «Управление твердыми бытовыми отходами города Куляб».

Также рассмотрено Кредитное соглашение между правительством РТ и Кувейтским фондом развития по проекту «Строительство автодороги Куляб - Калаи Хумб» и Соглашение между правительством РТ и правительством Иордании о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве.

Члены Совета нижней палаты также обсудили Стратегию развития промышленности в Таджикистане на период до 2030 года.

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