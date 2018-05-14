27-летний житель района Кушониён Хатлонской области взобрался в гору на высоту 800 метров, а спуститься самостоятельно уже не смог.

Молодой человек решил попробовать свои силы в альпинизме и покорить коварный склон горного хребта села Диатош города Левакант на высоту 800 метров. Однако спортсмен не оценил свои силы: он понял, что не может ни спуститься, ни продолжить свой путь.

Осознав опасность сложившейся ситуации, он позвонил в дежурную часть Управления Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне по Хатлонской области.

«Для оказания оперативной помощи пострадавшему к месту происшествия выехал аварийно-спасательный отряд Управления КЧС. Благодаря четким и оперативным мерам, спасателям удалось спустить вниз незадачливого альпиниста.

В этой связи КЧС напоминает, что, отправляясь на прогулку в горнолесную местность, необходимо зарегистрироваться в службе спасения.

«Если вы направляетесь в горы в одиночку, сообщите об этом родственникам и возьмите с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи, а также минимальный запас воды и пищи. При этом необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасного поведения», - поясняет КЧС.

В 2017 году спасателями КЧС были проведены 654 оперативных выходов, в результате которых были спасены 203 человека.

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