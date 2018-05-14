Сегодня в Душанбе из Сиэтла (США) доставлено тело народного поэта Таджикистана Бозора Собира.

Самолет с телом поэта в столичном аэропорту встречали представители правительства, интеллигенции и общественности.

Из аэропорта тело поэта было доставлено в его дом в Душанбе, где сегодня с утра собралось много народу.

Совершение погребальной молитвы (джаноза) начнется сегодня в 11 часов в мечети имени Ходжи Якуба (г. Душанбе, ул. Шодмони, 58).

После погребальной молитвы Бозор Собир будет похоронен на кладбище в Лучобе.

Бозор Собир скончался 1 мая текущего года в больнице Сиэтла в возрасте 79 лет.

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