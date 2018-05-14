«Хочу призвать предпринимателей не завышать искусственно цены на продовольствие в священный месяц Рамазан, и не мучить своих соотечественников, ведь в большинстве мусульманских странах в месяц Рамазан предприниматели наоборот снижают цены, ибо это является одним из благочестивых поступков в Исламе».

Об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал на встрече с представителями общественности 12 мая в Душанбе.

Он призвал не допускать расточительства, искусственного завышения цен во время священного месяца Рамазан.

«Все мы замечаем, что перед мусульманскими праздниками Рамазан и Иди Курбон некоторые наши граждане, чтобы накрыть праздничный дастархан, занимаются показухой, и скупают в магазинах, на рынках такое количество продовольствия, как будто наступает конец света. Напоминаю еще раз, что такое поведение не более чем расточительство и показуха», – подчеркнул глава государства.

Эмомали Рахмон также отметил, что прошедшие осень и зима, во время которых выпало мало осадков, а также нынешняя жаркая весна не могут не оказать отрицательного влияния на урожай сельхозкультур и сферу животноводства, особенно в Хатлонской области, которая является основным поставщиком сельхозпродукции.

«При таком положении дел, с учетом кризиса в мире мы обязаны соблюдать законы шариата, осуждающие расточительство, быть экономными при проведении свадеб и обрядов, в том числе в священный месяц Рамазан, и строго соблюдать предписания закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов. Именно в этом заключается цель поправок, внесенных в указанный закон в прошлом году», – заявил Рахмон.

Рахмон подчеркнул, что главной целью руководства государства и правительства страны является ещё большее повышение уровня и качества жизни нашего народа, дальнейшее устойчивое развитие нашей национальной государственности, обеспечение счастья и благоденствия в каждой семье Таджикистана и укрепление его имиджа на международной арене.

Он напомнил, исправление нравственной и социальной ситуации, во многом связанной с терпением, щедростью и пожертвованиями, взаимным уважением друг к другу и духовным умиротворением, не ограничивается одним месяцем Рамазан, а должно существовать в нашей жизни постоянно.

«Наряду с этим я с полной уверенностью заявляю, что в этот благословенный месяц, если государственные служащие, предприниматели и бизнесмены, религиозные деятели и вообще каждый, кто имеет материальные возможности, будут стремиться к добрым делам, например, водоснабжению какого-либо населённого пункта, строительству или ремонту школы, медпункта, моста или благоустройству участка дороги, на них снизойдёт Божья милость, и они внесут свою лепту в благоустройство нашей любимой Родины», - сказал он.

Он отметил, что для человека, обладающего высоким чувством патриотизма и стремящегося к благотворительности, возможностей много, было бы желание.

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Глава государства также сказал о хадже.

«В связи со священным месяцем Рамазан хочу затронуть ещё один вопрос, а именно то, что после этого месяца начнётся процедура подготовки к паломничеству. Кажется, что некоторые мусульмане нашей страны до сих пор не вникли в истинный смысл и сущность Ислама и его предписаний. Некоторые наши соотечественники из поклонения сделали бизнес и по много раз совершают хадж – паломничество. Затраченную сумму на повторный хадж они могут потратить с целью помощи нуждающимся родственникам, ремонта дорог в районе своего жительства или постройку школ, в которых их дети и внуки могли бы учиться в лучших условиях», - сказал он.

«Полностью уверен, что каждый гордый, патриотично настроенный член общества и впредь будет прилагать усилия во имя благоустройства и развития нашей дорогой Родины, спокойной жизни народа, укрепления мира и стабильности, национального единства и достойной встречи праздника в связи с 30-летием Государственной независимости нашего любимого Таджикистана», - сказал Рахмон.

«Ещё раз поздравляю весь народ страны, зарубежных соотечественников и всех вас, уважаемые присутствующие, с наступлением священного месяца Рамазан и желаю снисхождения Божьей милости каждому семейству, каждому дому мира и счастья, благоденствия и изобилия, благополучной жизни, а нашему дорогому Таджикистану — вечного мира и стабильности, благоустройства и устойчивого развития», - заключил президент.

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