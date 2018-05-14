Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария поздно вечером в воскресенье, 13 мая, выступил перед участниками митинга против произвола полиции. Он объявил о готовности властей страны реформировать наркополитику, а также пообещал привлечь к ответственности силовиков, участвовавших в рейдах на ночные клубы, если их вина будет установлена, пишет newsru.com.

"Наша общая задача - мирно и спокойно завершить сегодняшний вечер, сегодняшнюю акцию. Я предлагаю перевести диалог в рабочий режим, мы готовы к этому, готовы к реформированию наркополитики", - произнес Гахария, призвав собравшихся прекратить митинг.

В свою очередь организатор протестной акции, руководитель движения "Белый шум" Бека Цикаришвили сообщил сторонникам, что "министр заявил о готовности привлечь к ответственности" сотрудников полиции, "если будет установлено превышение ими полномочий". "Гахария сказал, что власти возобновят работу над законопроектом о реформировании наркополитики, что очень важно", - подчеркнул активист.

Цикаришвили также добавил, что "не желает эскалации напряженности и не желает противостояния с другой частью общества, которая не согласна" с позицией движения. Он объявил о прекращении митинга и предложил с понедельника "в рабочем режиме вместе с МВД продолжить работу над интересующими вопросами".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в понедельник ночью в прямом эфире телекомпании "Имеди", комментируя успешное завершение переговоров между главой МВД Георгием Гахарией и руководителем движения "Белый шум" Бекой Цикаришвили, что власти Грузии сделали все возможное для предотвращения эскалации ситуации в столице страны. "Для всех нас главное - сохранение стабильности в стране, забота о жизни и здоровье жителей", - отметил Каладзе, слова которого приводит ТАСС. Акции протеста, проходившие в центре Тбилиси с вечера воскресенья, завершились. Люди разошлись по домам.

О ходе работы по выполнению воскресных договоренностей с МВД будет объявлено на следующем митинге движения "Белый шум", который состоится 19 мая.

Отметим, что в воскресенье вечером ситуация на проспекте Руставели обстрилась. Организовавшие контракцию сторонники крайне правых и националистических организаций попытались прорваться к зданию парламента. Кроме того, между отдельными группами молодых людей происходили стычки, в обе стороны летели камни и другие предметы. Участники акции националистов закидали бутылками и обувью сотрудников правоохранительных органов.

В связи с происходящим МВД страны решило стянуть в центр Тбилиси дополнительные силы. На проспект Руставели также прибыли два полицейских водомета и "акустическая пушка". При этом власти страны подчеркивали, что присутствие силовиков связано исключительно с обеспечением безопасности, а отнимать право на свободное выражение своей позиции у граждан никто не собирается.

Протесты в центре Тбилиси начались из-за чрезмерной жесткости, которую продемонстрировала полиция в ходе антинаркотического рейда по ночным клубам в минувшую субботу. Очевидцы рассказывали, что во время операции силовики заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя покинуть помещения. В парламенте страны, впрочем, назвали действия правоохранителей корректными.