Тремя матчами восьмого тура, которые пройдут 12 и 13 мая, стартует второй круг чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

12 мая дебютант высшей лиги «Куктош» на своем поле примет гиссарский «Баркчи», а «Панджшер» на стадионе имени Уктама Маматова в районе Балхи встретится с одним из лидеров чемпионата — «Худжандом».

В воскресенье, 13 мая, бохтарский «Хатлон» домашний матч против турсунзадевского «Регар-ТадАЗа» проведет на Центральном стадионе в Кулябе.

Чемпионат Таджикистана. Высшая лига. 8-й тур

12 мая (суббота)

«Куктош» – «Баркчи»

Главный судья: Хуршед Дадобоев (Худжанд).

Ассистенты: Хасан Каримов (Нурек), Наимджон Мансуров (Бободжон Гафуров).

Резервный судья: Сайёджон Зайниддинов (Душанбе).

Инспектор судей: Юсуф Ишматов (Бохтар).

Комиссар матча: Джовидон Хасанов (Душанбе).

Рудаки, стадион «Нефтяник».

Начало – в 17:00 часов.

«Панджшер» – «Худжанд»

Главный судья: Абдурашид Муродов (Турсунзаде).

Ассистенты: Исмоил Нуралиев (Нурек), Гайрат Мирзоалиев (Шахринав).

Резервный судья: Сайвали Турдиев (Вахш).

Инспектор судей: Насриддин Азизов (Кабадиян).

Комиссар матча: Пулод Кодиров (Душанбе).

Джалолиддин Балхи, стадион имени Уктама Маматова.

Начало – в 17:00 часов.

13 мая (воскресенье)

«Хатлон» – «Регар-ТадАЗ»

Главный судья: Насрулло Кабиров (Нурек).

Ассистенты: Хусрави Сиддикзод, Насим Хамидов (оба – Душанбе).

Резервный судья: Эркин Мадибоев (Душанбе).

Инспектор судей: Рустам Абдуллоев (Душанбе).

Комиссар матча: Нурали Хоркашев (Душанбе).

Куляб, Центральный стадион.

Начало – в 17:00 часов.