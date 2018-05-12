Тремя матчами восьмого тура, которые пройдут 12 и 13 мая, стартует второй круг чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.
12 мая дебютант высшей лиги «Куктош» на своем поле примет гиссарский «Баркчи», а «Панджшер» на стадионе имени Уктама Маматова в районе Балхи встретится с одним из лидеров чемпионата — «Худжандом».
В воскресенье, 13 мая, бохтарский «Хатлон» домашний матч против турсунзадевского «Регар-ТадАЗа» проведет на Центральном стадионе в Кулябе.
Чемпионат Таджикистана. Высшая лига. 8-й тур
12 мая (суббота)
«Куктош» – «Баркчи»
Главный судья: Хуршед Дадобоев (Худжанд).
Ассистенты: Хасан Каримов (Нурек), Наимджон Мансуров (Бободжон Гафуров).
Резервный судья: Сайёджон Зайниддинов (Душанбе).
Инспектор судей: Юсуф Ишматов (Бохтар).
Комиссар матча: Джовидон Хасанов (Душанбе).
Рудаки, стадион «Нефтяник».
Начало – в 17:00 часов.
«Панджшер» – «Худжанд»
Главный судья: Абдурашид Муродов (Турсунзаде).
Ассистенты: Исмоил Нуралиев (Нурек), Гайрат Мирзоалиев (Шахринав).
Резервный судья: Сайвали Турдиев (Вахш).
Инспектор судей: Насриддин Азизов (Кабадиян).
Комиссар матча: Пулод Кодиров (Душанбе).
Джалолиддин Балхи, стадион имени Уктама Маматова.
Начало – в 17:00 часов.
13 мая (воскресенье)
«Хатлон» – «Регар-ТадАЗ»
Главный судья: Насрулло Кабиров (Нурек).
Ассистенты: Хусрави Сиддикзод, Насим Хамидов (оба – Душанбе).
Резервный судья: Эркин Мадибоев (Душанбе).
Инспектор судей: Рустам Абдуллоев (Душанбе).
Комиссар матча: Нурали Хоркашев (Душанбе).
Куляб, Центральный стадион.
Начало – в 17:00 часов.
Авторизуйтесь, пожалуйста