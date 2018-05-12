Более 30 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате ночных атак боевиков исламистского движения «Талибан» (запрещено в России) на западе Афганистана. Об этом со ссылкой на афганские СМИ 11 мая передаёт Reuters.

Талибы атаковали полицейский участок и несколько КПП в городе Фарах — центре одноимённой провинции на западе страны (у границы с Ираном). Боевикам удалось захватить здание участка и похитить оружие и боеприпасы. Десятки правоохранителей получили ранения различной степени тяжести.

В район боестолкновений были направлены подразделения правительственных сил, по данным на текущий час контроль над утерянными объектами восстановлен.

На прошлой неделе боевики «Талибан», которые периодически вступают в вооружённые стычки с правительственными силами на территории почти половины провинций страны, захватили район в северной провинции Баглан. В последние дни афганская армия и силы безопасности ведут бои с талибами на протяжённой линии фронта — от северо-западной провинции Фарьяб до провинции Газни к югу от Кабула, отмечает Reuters.