О задержании сразу нескольких групп террористов, планировавших произвести взрывы на акции «Бессмертный полк», рассказал ТАСС генерал армии Олег Сыромолотов, возглавляющий делегацию России на антитеррористической конференции ОБСЕ.

13:04 9 мая

«Бессмертный полк» в Душанбе собрал полтысячи человек

«Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк» в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, - отметил он. - Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек».

«С 21 по 24 апреля у нас только уничтожено 26 террористов», - добавил замминистра.

Сыромолотов напомнил, что в 2017 году российские спецслужбы разрабатывали группу в Санкт-Петербурге, которая также готовила теракт перед акцией «Бессмертный полк». «Когда мы начали изучать финансирование, поняли, что оно идет из Турции, а затем вышли на резервную группу в Сибири», - сообщил он.

08:12 10 мая

Около 10,4 млн человек в России приняли участие в акции "Бессмертный полк"

В акции «Бессмертный полк» в Москве принял участие президент России Владимир Путин, а также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В общей сложности в рядах «Бессмертного полка», по подсчетам МВД, по Москве 9 мая прошли более 1 млн человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю акции (в 2017 году в Москве число участников шествия составило около 750 тыс. человек, в 2016-м — 700 тыс., в 2015-м — более 500 тыс. человек).

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