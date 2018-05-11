Вечером 10 мая на улицу Бухоро города Душанбе подтянулись люди. У входа в мебельный магазин «Alfemo» были развешаны шары, сотрудники салона, посетители, журналисты, официальные гости ждали торжественного момента. Наконец, он наступил. Представители турецкой брендовой мебельной фирмы совместно с таджикскими партнерами перерезали красную ленту и салон официально заработал.

Во время открытия первым слово взял Господин Серкан Гурхан, представитель компании Alfemo Mobilya.

«Турецкая марка очень рада внесением своего вклада в развитие таджикско-турецких экономических взаимоотношений, - сказал он. - Наша компания входит в число 1 000 крупных турецких коммерческих объединений. В ней трудятся 1 200 человек. Это одна из узнаваемых брендов не только в самой Турции, но и во всем мире. В течение более 20 лет мы проявляем себя на турецком рынке мебели. Сегодня компания имеет 120 магазинов по всей стране».

Asia-Plus

Кроме того, фирма Alfemo открыла свои специализированные магазины во всем мире – от Панамы до Лос-Анжелеса, от Коста-Рики до Ливии, которые продают мебель этого бренда.

«Таджикистан стал 18-й страной, где открывает свою торговую точку наша компания, - сообщил турецкий бизнесмен. - Душанбинский салон – 40-й за рубежом. У меня нет сомнений, что наша мебель очень понравится таджикистанцам и будет отвечать их вкусам. Открытие нашего следующего мебельного салона намечается через 2 месяца в Тбилиси».

Компания Alfemo была основана в 1997 году и за прошедшие годы сумела зарекомендовать себя на мировом уровне. На заводе Alfemo в Измире производится больше десятка видов различной продукции. Успех компании, ее огромная популярность среди покупателей обусловлены, в первую очередь, высоким качеством и практичностью мебели Alfemo.

Asia-Plus

Современный дизайн мебели оптимально сочетается с доступными ценами. Новый магазин Alfemo предложит своим клиентам впечатляющий ассортимент продукции: кровати, спальные гарнитуры, детские, гостиные, столовые, диваны, матрацы, домашний текстиль Все товары производятся по новейшим технологиям и имеют сертификаты качества.

Asia-Plus

Представитель компании Alfemo в Таджикистане Комил Маруфов отметил, что идея открытия магазина турецкой фирмы в Душанбе возникла два года назад.

«Мы сегодня добились цели, открыли красивый уголок в нашей столице, созданы новые рабочие места, - сказал Маруфов. - Мы предлагаем соотечественникам продукцию, которая отвечает современным мировым стандартам. В будущем мы хотим открыть представительства салона и в других регионах Таджикистана».

По словам Маруфова , торговый зал салона занимает более 3 тыс. кв.м. и здесь есть все удобства для посетителей и их выбора. Магазин имеет свой веб-сайт, в котором можно будет посмотреть все товары и услуги компании.

Asia-Plus

Маркетолог таджикского офиса компании Хасан Саторов сообщил, что салон в Душанбе работает с 5 декабря 2017 года. «Сегодня мы решили проводить официальное открытие и презентовать наш мебельный салон», - сообщил он.

Он рассказал о преимуществах нового мебельного салона.

«Принцип нашей компании, сделать все для удобства клиентов, - говорит Хасан Саторов. – В набор услуг входят бесплатная доставка по столице, бесплатная консультация дизайнера, есть программа-приложение Alfemo, которую можно скачать и самим заниматься дизайном».

Как известно, мебель - вещь тяжелая и громоздкая. Если вы купили ее, но по каким-то причинам она не устроила вас, чтобы вернуть ее магазину можно столкнуться с определенными неудобствами – это потеря времени и лишние расходы. Лучше в самом салоне сделать дизайн на месте и посмотреть, как он будет выглядеть. Это самый удобный и комфортный путь выбора мебели для клиента.

1 /8

Как рассказал Хасан Саторов, мебель вся производится в Турции, в Измире.

Прежде чем открыть магазин, компания провела мониторинг цен на мебель в Таджикистане, обращая внимание также на качество продукции и обслуживания.

"Ценовая политика компании - быть доступным для всех слоев населения, - сказал маркетолог. - Мы имеем договоренности с микрокредитно-депозитной организацией «Алиф Сармоя» и ОАО “Коммерцбанк Таджикистана”, чтобы реализовывать свой товар через кредит без процентов. В определенное время действует система скидки – по праздникам или когда поступает новая партия мебели".

Добро пожаловать в салон турецкой мебели Alfemo! Он находится по адресу ул. Бухоро 32-34 города Душанбе.