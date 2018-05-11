Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с Командующим Центрального командования Вооруженных Сил США генералом Джозефом Л. Вотелом, находящимся с рабочим визитом в Таджикистане.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-американских отношений в сфере безопасности и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, сообщает пресс-служба лидера РТ.

В ходе беседы стороны сделали акцент на вопросах дальнейшего укрепления охраны таджикско-афганской границы, принятия последовательных усилий в направлении совместного противодействия угрозам и вызовам современности, особенно терроризму и экстремизму, радикализму, незаконному обороту наркотиков и киберпреступлениям.

В этом контексте Эмомали Рахмон особо подчеркнул значение прошедшей недавно в городе Душанбе Международной конференции высокого уровня на тему «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму».

Стороны также обсудили вызывающую тревогу ситуацию в Афганистане и подчеркнули необходимость восстановления мира и стабильности в этой стране и скорейшего обеспечения ее безопасности, отмечает пресс-служба главы Таджикистана.

В первой половине дня генерал Джозеф Вотел дал пресс-конференцию таджикским СМИ. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал о ситуации в Афганистане и Сирии, а также о том, какая помощь оказывается Таджикистану в деле укрепления границ страны.

"Таджикистан - один из ключевых партнеров США по безопасности в регионе. Главный транзитный пункт для афганских опиатов - это Таджикистан. Наши усилия по оказанию помощи в укреплении безопасности афганско-таджикской границы имеют важное значение для сокращения торговли наркотиками, благодаря которой финансируется "Талибан", - отметил американский генерал.

Также, по его словам, США продолжат оказывать помощь Таджикистану в укреплении границы в целях предотвращения возможных конфликтов из-за обострения ситуации в Афганистане.

"Соединённые Штаты продолжат принимать все меры ради стабилизации ситуации в регионе. Действия талибов в Афганистане привели к тому, что страну заполонили иностранные боевики других террористических групп, в том числе, «Исламского государства». Наши условия к талибам остаются прежними – сложить оружие и сесть за стол переговоров. А пока мы будем принимать все меры, чтобы погасить очаг конфликта", - заявил генерал Вотел.

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