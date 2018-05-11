Академия наук Таджикистана не будет пересматривать диссертационные работы, научная добросовестность авторов которых поставлена под сомнение сетевым сообществом «Диссернет», но вместе с тем усилит работу по контролю процесса защиты научных работ.

В Академии наук Таджикистана считают, что нет необходимости пересматривать научные труды на соискание ученых степеней, авторы которых уличаются сетевым сообществом «Диссернет» в плагиате.

- Мы обратились с официальным письмом в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) при Минобразования и науки России с просьбой дать оценку недавним заявлениям сайта dissernet.org, на котором подверглись экспертизе диссертационные работы ряда таджикских ученых, – сообщили «АП» в Академии наук. – В ответном письме, подписанном главным ученым секретарем ВАК И.Мацкевичем, указано что «сайт dissernet.org никакого отношения к Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки не имеет. Позиция тех людей, которые размещают информацию на указанном сайте, является их личной позицией и не является официальной точкой зрения ВАК. Заявления о лишении ученой степени ВАК рассматривает, в том числе из-за претензий по некорректному заимствованию, только в случае официального обращения конкретных лиц в ВАК при Минобрнауки РФ».

Не будут рассматривать информацию dissernet.org и в Таджикистане.

- Во-первых, мы также исходим из доводов, приведенных в официальном письме ВАК России, - говорит и.о. главного ученого секретаря АН Таджикистана Косимшо Искандаров. – К тому же, лица, указанные в «Диссернете» от Таджикистана, получили дипломы в ВАК России, где действует свой экспертный совет, и прежде чем представить в Президиум ВАК работу на соискание ученой степени, в совете проводят проверку и дают свое заключение.

АН: «Антиплагиат» у нас действует третий год

На днях в СМИ появилась информация, что в связи со скандалом Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Президенте Таджикистана решила запустить программу «Антиплагиат», с тем чтобы проверять на оригинальность научные труды таджикских ученых. Однако в самой Академии «АП» заявили, что электронная система «Антиплагиат» была запущена в Таджикистане еще в 2015 году.

- Это не новшество, - сообщил Косимшо Искандаров. – С 2015 года ни одна работа не принималась диссертационными советами без результатов заключения «Антиплагиата». Вместе с тем приведенные в «Диссернете» данные стали поводом, чтобы мы еще более серьезно отнеслись к процессу защиты научных работ. Особенно это касается актуальности темы, степени новизны научных результатов, обращается внимание и на рецензии на научную работу. Конечно, есть проблема с созданием программы «Антиплагиата» на таджикском языке, т.е. для диссертаций, написанных на таджикском языке. Возможно, это потребует времени.

По словам К. Искандарова, сейчас в Таджикистане действуют 22 диссертационных совета по различным специальностям, образованных ВАК при Минобрнауки РФ на базе АН и вузов. Также действуют 43 диссертационного совета при ВАК Таджикистана и еще несколько межгосударственных диссоветов с Кыргызстаном. Это немного, если учитывать, что в РТ готовят специалистов по 500 специальностям, считает К.Искандаров.

- Высшая аттестационная комиссия Республики Таджикистан при Академии наук координирует защиту научных работ в советах при ВАК Минобрнауки России, а Высшая аттестационная комиссия при президенте Таджикистана следит за процессом защиты научных работ по Таджикистану и выдает дипломы таджикского образца, - отметил Искандаров.

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