АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 МАЯ

- В Таджикистан с официальным визитом прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко.

- В МИД состоится пресс-конференция Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ о наркоситуации в стране. Начало в 10:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 МАЯ

1927 – Открытие II съезда профсоюзов Таджикской АССР.

1992 – Основано телевидение Куляба.

2003 - В Хороге состоялась официальная церемония открытия консульства Афганистана.

2017 - В Кулябе совершено нападение на офицера Госкомитета национальной безопасности Мухиддина Юлаева: с ножевыми ранениями он был доставлен в больницу.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 МАЯ

1933 – Родился композитор Давлатшо Муминшоев.

1937 – Родился профессор Хисрав Содиков.

1944 – Родился архитектор Рустам Каримов.

1964 – Родился журналист Мухиддин Пайшанбе.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, ночью снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, дождь временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/c временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно с прояснениями дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, дождь временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 19-21 тепла.