АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12-13 МАЯ 2018 ГОДА

- 12 мая в «Боги Ирам» состоится Фестиваль народных ремесел и национальной кухни.

- 12 мая в Таджикистане впервые состоится фестиваль игровых видов спорта – футбола, волейбола и баскетбола. Открытие фестиваля в Душанбе состоится в 8:00 на спортивных площадках столичного центрального стадиона (бывш. стадион им. Фрунзе).

- 12 мая в 8:00 в спорткомплексе на Яккачинаре состоится «Открытый кубок Unifight» в честь 10-летия Кнауф в Таджикистане. Вход свободный. В соревнованиях примут участие подростки 12-17 лет в шести весовых категориях, представляющие спортивные секции столицы, Гиссара, Турсунзаде, Вахдата, Явана, Худжанда и др.

- 12-13 мая в Душанбе состоятся Международные соревнования среди юниоров по теннису в Душанбе.

- 12-13 мая Чемпионат Азии среди кадетов по вольной, греко-римской и женской борьбе. Ташкент (Узбекистан)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 МАЯ

Всемирный день медицинских сестер.

1958 – Впервые представитель Таджикистана стал чемпионом мира – им стал Анатолий Тилик, стрельба из армейской винтовки

2016 – В Турсунзаде состоялась официальная церемония начала реализации проекта по перетоку электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан (CASA-1000).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 МАЯ

1940 – Основан Памирский ботанический сад.

2016 - В Таджикистане утвержден детский Омбудсмен – им стала Раджабмох Бадриддинова.

2017 - В Сеуле (Южная Корея) состоялся гранд финал мирового профессионального конкурса красоты и талантов Miss SuperTalent of the World, по результатам которого таджикская модель Ёсуман Холова попала в топовую семерку победительниц первенства.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 МАЯ

1927-2001 – Родилась Народная артистка Таджикистана Барно Исхакова.

1937 – Родился эстрадный певец, основатель первого эстрадного ансамбля «Гульшан», Народный артист Таджикистана Орифшо Орифов.

1950 – Родился доктор юридических наук, профессор Шавкат Исмоилов.

1951 – Родился доктор юридических наук, профессор, государственный деятель Шавкат Исмаилов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 МАЯ

1938 – Родился Народный художник Таджикистана Кароматулло Гаюров.

1945 – Родился писатель Сафар Саид.

1955 – Родился журналист Отамурод Бекмурод.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 16-21 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 26-28 тепла

По городу Курган-Тюбе – Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла/