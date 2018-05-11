Международный фестиваль-конкурс народов мира детского и молодежного художественного творчества «Роза Востока», который прошел в первых числах мая, собрал в Ташкенте более 800 участниц из России, Азербайджана, Индии, Вьетнама, Испании, Грузии, Японии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Греции.

В рамках конкурсной программы предусматривалось три номинации: хореография, вокал и художественное представление «Театр Мод», в которой участницы из Таджикистана удостоились главного призового места.

«В целом, мы довольны результатами выступлений нашей делегации. Для нас это еще один позитивный профессиональный опыт. Впечатления от фестиваля-конкурса очень хорошие. Организаторы тепло встретили нашу делегацию и с особым вниманием относились на протяжении всего фестиваля», - сказала руководитель таджикской делегации, президент Национальной федерации спортивных танцев в РТ Азиза Каюмова.

По ее словам, выступления всех конкурсанток, костюмы и постановки, как танцевальных номеров, так и модный показ, были колоритными, яркими, красочными.

«Выпускницы модельной школы «Новая Эра» - сестры 8-летняя Муниса и 9-летняя Аниса Раджабовы, 18-летняя Маликабону Каюмова и 22-летняя Фарзона Холикова представили театрализованную композицию показа мод под названием «Арусак». Костюмы для наших моделей предоставили отечественные дизайнеры Умед Кучкалиев и Ниссо Каюмова», - сказала Азиза Каюмова.

1 /29

Международное жюри в составе заслуженных артистов и деятелей искусств Узбекистана, Индии, Казахстана, Маврикии, США, Кыргызстана, Азербайджана практически единогласно дали наивысшую оценку актерскому мастерству, пластике и хореографии, дизайну костюмов, целостности композиции, музыкальному оформлению, представленным на сцене таджикскими моделями.

Другие участницы из Таджикистана Лола Касымова, Манижа Тошболтаева и другие по итогам отборочного тура прошли до финала и стали лауреатами конкурса.

«Особо хочется отметить работу руководителей танцевальных коллективов, их неиссякаемую фантазию в постановках номеров и использовании ярких, красочных костюмов для танцоров, их огромный труд и душу, которые они вкладывают в детское творчество», - сказала председатель жюри, заслуженная артистка Узбекистана Кумуш Раззакова.

По ее словам, приобщение ребенка к сцене – это прекрасное, незабываемое чувство, которое остается потом с человеком на всю его жизнь.

«Спасибо родителям, которые прилагают все свои силы и все свое терпение для обучения детей творчеству и оказывают финансовую поддержку в продвижении своих детей. Ребятам хочется пожелать здоровья и дальнейших успехов», - сказала Раззакова.

Напомним, что целью детского и молодежного художественного творчества конкурса «Роза Востока» является развитие самодеятельного детского творчества, формирование эстетического вкуса у исполнителей на примерах лучших образцов художественного творчества детей и молодежи со всего мира. Возрастная категория участниц конкурса составляла от 4-х до 28 лет.

С 2007 года «Роза Востока» был Республиканским фестивалем-конкурсом, и только в этом году он вышел на международный уровень.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus