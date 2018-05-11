Власти Таджикистана заинтересовались бронешлемами казахстанского производства, которые могут в ближайшее время защитить сотрудников таджикских силовых структур.

«Недавно мы были в Таджикистане, встречались с министром внутренних дел. Мы представили образцы нашей продукции, рассказывали, какие инструменты у нас есть для стимулирования экспорта. Со стороны Таджикистана, министерств и премьер-министра очень большой интерес, надеемся, что в ближайшем будущем появятся новые контракты в этом направлении», - сообщил председатель правления экспортной страховой компании «KazakhExport» Руслан Искаков.

В сообщении на сайте «KazakhExport» отмечается, что шлемы для спецслужб и органов внутренних дел производятся в Казахстане компанией «KazArms».

Заместитель генерального директора ТОО «KazArms» Илья Пивоваров еще в прошлом году заявил, что компания планирует начать поставки бронешлемов в Таджикистан, Кыргызстан и Иран.

«Планируем снизить стоимость на 40%. Сейчас стоимость в районе 300-350 долларов. Наша цель - 150 долларов. Это продажная стоимость», - сказал замглавы «KazArms» тогда.

Произведенные этой компанией бронешлемы экспортируются в Турцию, Узбекистан и другие страны.

Силовые структуры Таджикистана в настоящее время пользуются защитными шлемами российского производства.

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