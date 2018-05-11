В «Казкоммерцбанке» можно получить в день до 300 долларов, однако счастливыми обладателями американской валюты становятся только первые 25 человек в очереди.

На валютном рынке уже второй месяц ощущается острая нехватка доллара. Банки не могут обеспечить спрос клиентов в американской валюте, и это создает почву для процветания черного рынка. Национальный банк называет происходящее кратковременным явлением и вмешиваться не собирается. А надо бы…

Острый дефицит американской валюты в Таджикистане начался со второй декады апреля, после введения США новых санкций в отношении российских компаний и последовавшего за этим падением курса рубля к доллару. Чем больше обесценивался рубль в России, тем недоступнее становился доллар в Таджикистане. Это в очередной раз доказывает, что основным источником валюты для таджикского рынка являются денежные переводы мигрантов. В условиях сокращения объема этих переводов естественным образом возникает дефицит валюты.

В настоящее время большинство таджикских банков не осуществляют операции по продаже доллара, ссылаясь на отсутствие его предложения со стороны клиентов. «Мы можем предлагать только ту валюту, которую, в свою очередь, получаем от клиентов. Предложение доллара за последний месяц сильно сократилось. Другими источниками получения валюты не располагаем», - сказали «АП» в пункте обмена валюты «Агроинвестбанка».

В банках признаются, что за счет денежных переводов мигрантов получают рубли, которые могли бы обменивать в России на доллары (с 2016 года в соответствии с распоряжением НБТ переводы в российских рублях выдаются банками исключительно в сомони). «Однако обменивать рубли в российских банках мы не можем, так как должны предоставить эти рублевые средства Нацбанку», - сетовали в одном обменнике «Ориёнбанка».

Доллары все же можно получить в некоторых банках, таких как «Казкоммерцбанк», «Первый микрофинансовый банк», «Спитаменбанк», но в небольших объемах.

В «Казкоммерцбанке», к примеру, можно получить в день до 300 долларов, однако счастливыми обладателями американской валюты становятся только первые 25 человек в очереди. В «Спитаменбанке» в одни руки дают до 200 долларов, а в «Первом микрофинансовом банке» - до 50. При этом предоставляемая за день сумма ограничена, и если рано утром не занял очередь, с большой долей вероятности этот день будет не твоим.

Таким обменом могут довольствоваться разве что командировочные или на худой конец наши туристы. Но импортеров продукции предлагаемые суммы никак не могут удовлетворить.

Черный рынок работает налаженно

Зарифджон Сиддиков поставляет на отечественный рынок турецкие продукты питания, за которые расплачивается в стране-производителе долларами. «В банках вот уже второй месяц не можем получить доллары. Поэтому приходится искать альтернативные источники, чтобы продолжать свой бизнес. А альтернатива в такой ситуации одна – черный рынок. Естественно, на незаконном рынке валюта достается нам дороже, и, соответственно, это впоследствии скажется на стоимости продукции, поставляемой нами потребителю», - отметил предприниматель.

Аналогичные истории сегодня можно услышать от многих других бизнесменов, которые занимаются импортом товаров.

По словам предпринимателей, приобретать доллары на черном рынке можно в любых объемах, но, чтобы подобраться к валютчикам, нужно иметь определенные связи, так как работают они незаконно, их действия уголовно наказуемы.

Поставщиками же наличного доллара для тружеников черного рынка отдельные бизнесмены считают представителей тех же банков. «Спрос на доллар большой, и существует соблазн продавать его как можно дороже. Соответственно, наиболее рисковые сотрудники банков ради получения дополнительной прибыли идут на такие незаконные операции», - говорит предприниматель на условиях анонимности.

По его словам, продается доллар на черном рынке от 9,15 до 9,20 сомони, тогда как курс продажи этой валюты на легальном рынке (в банках) не превышает 9 сомони.

Отметим, что в начале 2016 года пункты обмена валюты, которые могли открывать как физические, так и юридические лица, были закрыты. С тех пор обмен валюты производится исключительно в соответствующих банковских подразделениях. За незаконный обмен валюты предусмотрена уголовная ответственность.

Регулятор умывает руки?

Национальный банк заявляет, что ситуация на внутреннем валютном рынке имеет кратковременный характер.

«Резкое изменение курса российского рубля за последнее время негативно повлияло на валютный рынок Таджикистана. Обмен рубля на доллар - один из основных источников американской валюты. Устойчивость рубля позволяет кредитным организациям приобретать доллар на валютных рынках России по приемлемому курсу и удовлетворить потребности клиентов», - подчеркивают в регуляторе.

Падение курса рубля к доллару в НБТ объясняют «ухудшением геополитической ситуации в мире в связи с ростом противоречий между Россией и западными странами» и введением новых санкций в отношении России.

В то же время нехватку валюты в этот период года в Нацбанке считают обычным явлением. «Спрос и предложение иностранной валюты носит сезонный характер: спрос на нее в начале года всегда увеличивается, а предложение – снижается. Снижение курса национальной валюты и повышение курса иностранной валюты, в особенности курса доллара США, в основном происходит под влиянием миграционных потоков», - отмечают в регуляторе.

При этом НБТ заявляет, что не занимается определением курса наличной валюты, в частности доллара, для кредитных организаций.

«В течение года элементарно можно запастись определенным объемом валюты, предназначенной для вмешательства в ситуацию на валютном рынке страны в такие критические моменты».

В регуляторе отмечают, что операциями по обмену валюты занимаются кредитные организации, которые сами и устанавливают курс.

В Нацбанке подчеркивают, что не занимаются интервенциями на валютном рынке.

«НБТ придерживается курсовой политики в режиме управляемого плавающего валютного курса, который основан без определения и объявления границ изменения курса. В соответствии с этим режимом курс национальной валюты определяется на основе спроса и предложения на внутреннем валютном рынке», - подчеркивают в регуляторе.

«Валютой нужно запасаться»

Аналитики удивляются безразличному отношению Национального банка к происходящему на валютном рынке.

- Подобная ситуация происходит у нас ежегодно, начинается в марте и может продолжаться до конца первого полугодия. Даже плохие управленцы извлекли бы из своего многогодового опыта определенные уроки и придумали бы хоть какие-то способы противостоять этой негативной тенденции», - говорит финансовый обозреватель Азим Содиков.

Он считает, что в течение года элементарно можно запастись определенным объемом валюты, предназначенной для вмешательства в ситуацию на валютном рынке страны в такие критические моменты.

- Такое практикуется во многих странах мира. Заниматься этим должен регулятор, так как коммерческие банки не могут позволить себе такое. Они на то и коммерческие, что занимаются коммерцией, в частности стараются приобретать более дешево валюту и продают ее по сравнительно высокому курсу, и чем оперативнее, тем лучше, - добавил обозреватель.

Другие эксперты склонны считать, что предлагаемые валютные интервенции со стороны НБТ не решат проблемы. Они уверены, что дефицит доллара в стране будет происходить в этот период года до тех пор, пока приток валюты будет зависеть в основном от денежных переводов мигрантов.

- Обычно страны для удовлетворения своих нужд получают валюту в результате внешнеторговых операций. То есть производят и продают те или иные товары, получая необходимую валюту, при этом стараются меньше покупать. У нас же все наоборот: мы приобретаем намного больше, чем продаем, потому что продавать нам нечего, кроме сырья, которое стоит дешевле, чем готовый продукт. Соответственно, мы сталкиваемся с нехваткой валюты, которую покрываем за счет денежных переводов наших мигрантов», - говорит экономист Солех Хамидов.

По его словам, весной обычно денежные переводы от мигрантов сокращаются, и это автоматически приводит к дефициту валюты на внутреннем рынке.

- Единственный способ изменить ситуацию - создать производственные предприятия и сократить таким образом отток валюты. Правда, как нам видится, пока мы больше заинтересованы в строительстве больших и не особо нужных объектов, которые потом еще нужно обслуживать, нежели в строительстве какого-нибудь производственного предприятия, которое позволит экономить валюту, а может, и увеличить ее, - заключил эксперт.

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