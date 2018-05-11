Президент США Дональд Трамп заявил о поимке пятерых «самых разыскиваемых лидеров «Исламского государства». Об этом он написал в твиттере, передает Газета.ру

«Пятеро самых разыскиваемых лидеров ИГ только что пойманы!» — написал Трамп.

Американский президент не стал раскрывать детали и уточнять, о каких лидера террористической группировки идет речь.

Ранее в четверг появилась информация о том, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади предположительно скрывается вместе с сыном на востоке Сирии у границы с Ираком.

В начале мая официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт объявляла, что США, коалиция и партнеры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ.

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