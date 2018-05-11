С 5 мая абоненты компании «МегаФон Таджикистан», уезжающие в соседнюю республику, могут пользоваться услугами связи на выгодных условиях. С услугой «Роуминг соседи» исходящий звонок домой или по Узбекистану будет стоить 2,5 сомони за минуту, входящий – 1,2 сом., SMS-сообщение – 0,3 сом., а 1 Мб интернет-трафика – 0,5 сомони.

Для использования услуги в Узбекистане необходимо проверить, подключен ли у абонента «Удобный роуминг». Для этого достаточно набрать на телефоне комбинацию *992#. Если по умолчанию услуга по каким-то причинам не действует, активировать ее также можно с помощью короткой команды *992*1# и нажав клавишу вызова.

Если «Удобный роуминг» активен, следует подключить «Роуминг соседи» для Узбекистана командой *390*1#. После этого во время пребывания в дружественной республике абонентам «МегаФона» будут доступны выгодные цены на связь. Важно: по возвращению домой услугу «Роуминг соседи» нужно отключить, набрав *390*2#.

«Создавая выгодное предложение для абонентов, посещающих Узбекистан, мы позаботились не только о более низких ценах для роуминга, но и об удобстве управления услугой. Все действия можно совершить самостоятельно, не посещая офисы обслуживания или сайт «МегаФон Таджикистан». Пара простых USSD-команд, отправленных с телефона, – и «Роуминг соседи» работает», – комментирует Джамшед Бобоалиев, коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан».

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