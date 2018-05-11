Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет в начале предстоящей недели с трехдневным официальным визитом в Душанбе.

«14-16 мая 2018 года состоится официальный визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Таджикистан», - сообщает министерство иностранных дел Таджикистана.

Вопросы подготовки официального визита Лукашенко в Таджикистан были рассмотрены в апреле этого года на встрече главы МИД РТ Сироджиддина Аслова с белорусским послом Олегом Ивановым.

Также стороны обсудили организацию национальной выставки Беларуси в Таджикистане и второго международного бизнес-форума «Беларусь-Таджикистан-Афганистан», которые состоятся в рамках визита белорусского лидера.

Об организации масштабной выставки белорусской продукции и бизнес-форума в Таджикистане речь зашла во время визита таджикского президента Эмомали Рахмона в Минск в декабре 2017 года.

«Самое главное - мы договорились, что в ближайшее время, может быть весной, организуем в Таджикистане масштабную выставку наших компаний и предприятий. С таким расчетом, чтобы вместе с вами выйти на афганский и пакистанский рынки», - сказал тогда Лукашенко.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, таджикско-белорусский товарооборот в 2017 году составил около 40 миллионов долларов, что почти на 90% больше показателя 2016 года. В структуре товарооборота между двумя странами около 37 миллионов долларов приходится на импорт белорусской продукции Таджикистаном.

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