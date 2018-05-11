Впервые парапланеристы Таджикистана и Узбекистана вместе кружили в небе над Деваштичем в Согдийской области. Совместный слет таджикских и узбекских парапланеристов, организованный аэроклубом при ДОСААФ Согдийской области, был посвящен Дню Победы.

Участников слёта – 11 пилотов из Узбекистана, 4 пилота из Душанбе и 11 худжандских пилотов - на посадочном поле у подножья гор в Деваштичском районе (45 км южнее Худжанда), украшенным флагами Таджикистана, Узбекистана и России, торжественно и тепло встретили местные школьники, молодежь и жители.

С удобных стартовых площадок на разных высотах, приспособленных как для пилотов со стажем, так и для начинающих, в небо взмыли десятки парапланеров, украшенные флагами Таджикистана и Узбекистана.

Все пилоты показали высокое мастерство техники полётов. Местные начинающие пилоты получили уроки по отработке стартов от инструкторов из Узбекистана и провели наземные тренировки. Желающие имели возможность полетать в тандеме с инструктором.

«Сегодняшний слет мы посвятили Дню Победы и в ходе переписки с нашими узбекскими партнерами решили посвятить наши полеты памяти павших в войне, - говорит один из инициаторов и организаторов слета, пилот из Худжанда Илхом Сангин. - Это наше хобби - мы «пилоты выходного дня. Я летаю на параплане, очень люблю это занятие. Каждый раз, поднимаясь в горы, я одновременно получаю и физическую нагрузку, и большое удовольствие. Мы очень рады, что узбекские парапланеристы приняли наше приглашение и приехали на наш слет. Мы уже договорились, что сделаем его традиционным, и в будущем будем обмениваться опытом и развивать парапланеризм. Теперь мы будем дружить и в небе».

Илхом Сангин: Невольно вспоминаю слова Леонардо да Винчи: «Однажды вкусив полет, ты всегда будешь ходить по земле с глазами, обращенными к небу, - ибо ты уже был там, и тебя неудержимо тянет туда вернуться…»

«Парапланеризм это прекрасный вид спорта, но вместе с тем экстремальный и дорогостоящий, поэтому он пока не приобрел у нас массовости. Я занимался активным альпинизмом с 1973 года, позже выучился на инструктора и с 90-х годов начал плотно заниматься парапланами», - сказал «АП» Евгений Лоренц, пилот-инструктор, руководитель команды из Душанбе, заместитель председателя федерация альпинизма РТ.

По его словам, на базе таджикского управления гражданской авиации аэропорта Душанбе была, в свое время, создана очень мощная региональная поисково-спасательная база.

«По всем правилам в этой базе могли работать только парашютисты. А у нас горы, и бросать туда парашютиста сложно и рискованно. Поэтому у нас возник очень интересный тандем – парашютисты учили нас прыжкам с парашюта, а я их обучал основам альпинизма. Мы много участвовали в спасательных работах, в том числе в ликвидации последствий армянского землетрясения. Позже возникла такая формула – альпинист плюс парашют равно параплан. В 90-е годы мы приобрели более или менее нормальную технику и оснащение. Денег не хватало, так как они стоят от 1000 евро и выше. Когда работали с иностранными группами, они с нами могли расплатиться парапланами. К сожалению, на сегодня у нас в Душанбе летающих парапланеристов всего 7 человек», - сказал Евгений Лоренц, пилот-инструктор, руководитель команды из Душанбе, заместитель председателя федерация альпинизма РТ.

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По словам тренера-инструктора Федерации экстремального горного туризма «Крылья Узбекистана» Фархода Закирова, в Ташкенте этим видом спорта активно занимаются около 60 человек.

«Есть парапланеристы в Самарканде, Намангане, Андижане, в Карши. Каждый год у нас в Узбекистане проходят соревнования на точность приземления. У нас есть три сегмента, которые готовят парапланеристов , есть школа, есть частные тренеры-инструкторы. Сегодня я видел, насколько члены таджикской команды увлечены этим видом спорта и с ними можно многого достигнуть. Мы предварительно обсудили возможность использования Ганчи как одну из баз, уже нарисовались планы привозить сюда группы своих учеников, которые заканчивают курс обучения, чтобы они здесь совершенствовали свои навыки», - сказал он.

В отличие от прыжков с управляемым парашютом, парапланеризм — это полёт на крыле с использованием энергии восходящих потоков воздуха. В спокойном воздухе параплан планирует — двигается одновременно вперёд и вниз. Чтобы набрать высоту, параплан должен попасть в восходящий поток воздуха.

Первые состязания по парапланеризму (чемпионаты Европы и мира) начали проводить в 80-х годах XX века и регулярно проводятся в наши дни. Пилоты соревнуются в скорости преодоления дистанции (чаще всего по маршруту длиной 25 км), высоте подъема, продолжительности пребывания в воздухе, дальности полета.

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