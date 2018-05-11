Журналист медиа-группы Asia-Plus Аваз Юлдашев награжден ХIII Национальной премией Узбекистана в области журналистики «Олтин калам» (Золотое перо).

В номинации «За лучший материал зарубежных журналистов об Узбекистане» отмечена плодотворная работа Аваза Юлдашева – корреспондента информационного агентства «Азия Плюс» (Таджикистан) наряду с журналистами из Турции, Италии и Кыргызстана, сообщает официальный сайт министерства иностранных дел Узбекистана.

Международный конкурс на премию «Олтин калам» проводится Творческим союзом журналистов Узбекистана совместно с Центром переподготовки журналистов этой страны и рядом организаций.

Он проводится в целях популяризации лучших достижений национальной и международной журналистики, активизации гражданской позиции работников СМИ, формирования и стимулирования критическо-аналитического мышления, а также новых подходов в творческой деятельности журналистов.

Конкурс посвящен Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая.

Для победителей и призеров учреждаются основные и поощрительные премии в различных номинациях.

Они награждаются дипломом, нагрудным знаком «Олтин калам», статуэткой и денежной премией.

По словам источника в посольстве Узбекистана в Таджикистане, в ближайшие дни награда таджикского журналиста прибудет из Ташкента и в Душанбе состоится награждение.

Медиа-холдинг Asia-Plus поздравляет Аваза Юлдашева с получением высокой награды и желает еще больших высот.

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