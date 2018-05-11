Журналист Аминджон Гулмуродзода, экс-сотрудник Центра журналистских расследований Таджикистана был осужден судом Исмоили Сомони на два года за подделку документов.

Суд обвинил его в том, что, будучи гражданином Узбекистана, в 1989 году, в 7-летнем возрасте с помощью своего отца он получил фальшивое свидетельство о рождении, на его основании получил паспорт, диплом, оформил брак, и устроился на работу.

Аминджон Гулмуродзод был приговорен к двум годам лишения свободы в мае 2015 года. В августе 2016 года журналист был помилован, его срок был сокращен на год.

Он вышел на свободу в августе 2016 года, без каких-либо документов, удостоверяющих личность. Его полностью лишили таджикского гражданства и всех прочих документов.

Как сказал «АП» сам Гулмуродзода, после освобождения из заключения, он посетил республиканской паспортный стол МВД РТ, где ему отказали в выдаче паспорта и исключили, по его словам, любые варианты, которые помогут в восстановлении гражданства.

В сентябре 2016 года он написал письмо президенту о восстановлении гражданства.

По его словам, письмо дошло в аппарат президента, а оттуда его опять переслали в республиканский паспортный стол.

«В ОВИРе меня попросили написать объяснительную. В ней, на восьми страницах, я написал все подобности дела. В их ответном письме указывалось, что только после принятия законопроекта «Об амнистии лиц без гражданства и иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории республики», я смогу восстановить гражданство. Еще в ноябре 2016 года закон был на рассмотрении соответствующих органов, но до сих пор не принят», - говорит Гулмуродзода.

В настоящее время, у Гулмуродзода есть только регистрация в домовом управлении по месту жительства.

Между тем, восстановления гражданства, правда, не таджикского, а российского, добивается экс-глава "Таджикских трудовых мигрантов" Каромат Шарипов.

Дело дошло вплоть до того, что он подал иск на МВД Таджикистана. Он обвиняет правоохранительное ведомство в том, что оно предоставило России ложную информацию о его гражданстве.

Представители министерства внутренних дел Таджикистана на суде заявили, что Шарипов считается гражданином Таджикистан по причине того, что он не подавал официального заявления о выходе из гражданства страны.

«Согласно закону, за подданными Таджикистана сохраняется гражданство до тех пор, пока они не подадут официальное заявление о выходе из гражданства страны. Такое заявление от Каромат Шарипова не поступило», - заявил суду Гайратджон Шарипов, представитель Республиканского паспортного стола МВД Таджикистана.

Однако сам Шарипов не согласен с этим, и утверждает, что согласно Конституции РТ, он считается гражданином России.

"Если суд примет решение, что я гражданин Таджикистана, то это будет нарушением Конституции страны", - заявил экс-глава "Таджикских трудовых мигрантов".

Следующее рассмотрение этого дела состоится 14 мая.

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