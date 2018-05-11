Журналист Аминджон Гулмуродзода, экс-сотрудник Центра журналистских расследований Таджикистана был осужден судом Исмоили Сомони на два года за подделку документов.

Суд обвинил его в том, что, будучи гражданином Узбекистана, в 1989 году, в 7-летнем возрасте с помощью своего отца он получил фальшивое свидетельство о рождении, на его основании получил паспорт, диплом, оформил брак, и устроился на работу.

20:24 26 сентября, 2016

Аминджон Гулмуродзода - журналист без гражданства

Аминджон Гулмуродзод был приговорен к двум годам лишения свободы в мае 2015 года. В августе 2016 года журналист был помилован, его срок был сокращен на год. 

Он вышел на свободу в августе 2016 года, без каких-либо документов, удостоверяющих личность. Его полностью лишили таджикского гражданства и всех прочих документов.

Как сказал «АП» сам Гулмуродзода, после освобождения из заключения, он посетил республиканской паспортный стол МВД РТ, где ему отказали в выдаче паспорта и исключили, по его словам, любые варианты, которые помогут в восстановлении гражданства.

В сентябре 2016 года он написал письмо президенту о восстановлении гражданства.

По его словам, письмо дошло в аппарат президента, а оттуда его опять переслали в республиканский паспортный стол.

«В ОВИРе меня попросили написать объяснительную. В ней, на восьми страницах, я написал все подобности дела. В их ответном письме указывалось, что только после принятия законопроекта «Об амнистии лиц без гражданства и иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории республики», я смогу восстановить гражданство. Еще в ноябре 2016 года закон был на рассмотрении соответствующих органов, но до сих пор не принят», - говорит Гулмуродзода.

В настоящее время, у Гулмуродзода есть только регистрация в домовом управлении по месту жительства.

Между тем, восстановления гражданства, правда, не таджикского, а российского, добивается экс-глава "Таджикских трудовых мигрантов" Каромат Шарипов.

Дело дошло вплоть до того, что он подал иск на МВД Таджикистана. Он обвиняет правоохранительное ведомство в том, что оно предоставило России ложную информацию о его гражданстве.

17:22 12 апреля

Каромату Шарипову не удается доказать, что он не гражданин Таджикистана

Представители министерства внутренних дел Таджикистана на суде заявили, что Шарипов считается гражданином Таджикистан по причине того, что он не подавал официального заявления о выходе из гражданства страны.

«Согласно закону, за подданными Таджикистана сохраняется гражданство до тех пор, пока они не подадут официальное заявление о выходе из гражданства страны. Такое заявление от Каромат Шарипова не поступило», - заявил суду Гайратджон Шарипов, представитель Республиканского паспортного стола МВД Таджикистана.

Однако сам Шарипов не согласен с этим, и утверждает, что согласно Конституции РТ, он считается гражданином России.

"Если суд примет решение, что я гражданин Таджикистана, то это будет нарушением Конституции страны", - заявил экс-глава "Таджикских трудовых мигрантов".

Следующее рассмотрение этого дела состоится  14 мая.

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