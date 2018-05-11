В Душанбе 12 мая в «Боги Ирам» (Ботанический сад) состоится Международный фестиваль народных ремесел и национальных блюд.

Фестиваль организован министерством иностранных дел страны и проводится в честь Года развития туризма и народных ремесел.

В фестивале примут участие представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Душанбе, ремесленники из Душанбе и районов республиканского подчинения, ГБАО, Согда и Хатлона, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

На фестивале будут представлены изделия ручной работы, продукция ремесленников, а также блюда таджикской национальной кухни.

Цель фестиваля – представление таджикской культуры, традиций, кухни, а также укрепление культурного сотрудничества с народами мира.

В этот же день, 12 мая, в Таджикистане впервые пройдет Фестиваль игровых видов спорта – футбола, волейбола и баскетбола.

Инициатором этого мероприятия выступает Комитет по делам молодежи и спорта при поддержке президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали.

В рамках фестиваля во всех городах и районах страны пройдут спортивные состязания, турниры с участием спортсменов и любителей спорта.

Открытие фестиваля состоится в Душанбе в 8 утра на спортивных площадках столичного центрального стадиона (стадион им. Фрунзе).

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