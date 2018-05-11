АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 Мая 2018 ГОДА

- Состоится шестое совместное заседание Маджлиси милли (верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата) Маджлиси Оли Таджикистана пятого созыва. Начало в 14:00.

- В гостинице «Серена» пройдет круглый стол, приуроченный к Международному дню семьи, который проводит ЮНИФЕМ совместно с Комитетом по делам женщин и семьи при правительстве РТ.

- В ТТУ состоится Международная научно-практическая конференция “Опыт, проблемы и перспективы повышения качества строительных работ на основе лучших отечественных и зарубежных практик”, посвященная 10-летию деятельности КНАУФ в Таджикистане. Начало в 9:00

- В Театре оперы и балета им. Айни состоится опера «Терем-теремок». Начало в 10:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 Мая

1936 – Образован Ура–Тюбинский (ныне Истаравшанский) район.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 Мая

1911 – Родился доктор филологических наук, профессор Холик Мирзозода.

1951 – Родился литературовед Азим Аминов.

1953 – Родился актер театра Холмурод Сиддиков.

1955 – Родился профессор Абумуталиб Бобоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах к концу дня кратковременный дождь, гроза, местами мгла. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, местами усиление до 22-27 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с, по крайнему югу мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, временами усиление до 20-25 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.