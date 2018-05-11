Известный таджикский певец, народный артист СССР, лауреат Госпремии имени Рудаки Джурабек Муродов на прошлой неделе побывал в гостях у радио Asia-Plus.

В эфире радиостанции популярный таджикский певец ответил на вопросы радиослушателей, рассказал об особенностях своего творчества, вспомнил прошлые годы, высказал мнение о творчестве молодых исполнителей и спел отрывки из своих песен.

Рудбор

«Мне 75 лет, 55 них я провел на сцене, - рассказал народный певец в беседе с «Азия-Плюс». – Мой постоянный девиз - «Бо худо, бо халк, бо худ» (Быть с Богом, с народом и с собой»).

Джурабек Муродов считает своими учителями Борбада и Рудаки, у которых тоже были аналогичные девизы жизни – «Сабз андар сабз» (цветущий в цветущем) и «Тоза ба тоза» (чистый в чистом). Подражая им, певец взял себе псевдоним, который сложил из первых слогов их имен – Рудбор.

По словам народного артиста, все основные темы его песен – уважение к родителям, наставление молодежи, воспевание родины, возвеличивание нации, мира и процветания, любовь другу к другу, философские размышления над смыслом жизни, необходимость совершать благие деяния и другое – подчинены идее Любви.

О фонограмме и молодежи

Знаменитый артист высказал свое мнение о творчестве молодых исполнителей и использовании фонограммы вместо живого голоса.

«Я всю жизнь использовал свой голос, без фонограммы. Были времена, когда мой концерт продолжался 6 часов, - говорит Джурабек Муродов. - Но фонограмма – ответ на требования современной жизни. Сейчас технология развита, артисты дают концерты на больших стадионах. Тут можно пользоваться записью голоса, так как при исполнении живым голосом могут возникнуть проблемы. Но в меньших аудиториях лучше петь своим голосом. Сейчас во всем мире артисты возвращаются от фонограммы к живому голосу. Эта тенденция вернется и к нам. Молодым советую больше петь своим голосом и трудиться».

Он положительно относится к творчеству нынешнего поколения молодых артистов.

Джурабек Муродов и Шерали Джураев на таджикско-узбекском концерте "Вечер дружбы"

«Есть среди них, безусловно, яркие таланты, - считает Джурабек Муродов. - У меня к ним одна просьба: не исполнять тех песен, которые имеют низкие слова, уважать высокий слог, иметь в своем репертуаре художественно зрелые стихотворения. Несовершенные, лишенные смысла тексты песен не соответствуют их прекрасным голосам и хорошей музыке. Если артист не будет работать над собой, не ищет новых тем и слов, а все время повторяет одно и то же и еще с помощью фонограммы выступает на сценах, то быстро потеряет аудиторию. Лично я на каждом своем концерте предлагаю поклонникам 4-5 новинок».

О гастролях по всему миру

О том, как раньше артисты ездили на гастроли по Таджикистану и зарубежным странам, певец вспоминает:

«Раньше, когда я был молодым, в нашем регионе было сильное влияние узбекской музыки. Было сильное радио. Мы также пели узбекские песни. Это было требованием среды, так как без узбекских песен, особенно на свадьбах, нельзя было обойтись. Спустя годы положение изменилось. Я сильно поработал в этом плане. В Узбекистане живут миллионы таджиков, и в советское время я в основном выполнял свой обязательный гастрольный план именно там и пел песни на таджикском языке. В филармонии часто занимались над песнями на родном языке, пробовали разные стили и направления и начали распространять через гастроли во всех республиках, где проживали таджики. Я занимался шашмакомом, Одина Хошимов и Гулчехра Содикова популяризировали музыку фалак. Другие артисты развивали бадахшанский стиль, зарафшанские рубаи, мавриги и другое. Вот так мы начали распространять таджикские песни по всему миру».

По словам маэстро, таджикских артистов с удовольствием слушали в Узбекистане.

«Я давал концерты во всех областях этой республики и до сих пор сохраняю эту дружбу. К каждому региону Узбекистана имею свой подход, хорошо знаю, какую музыку и песни им петь. Сложный для любого артиста Хорезм, в этом отношении он очень похож на наш Бадахшан. Там каждый понимает музыку, поют и танцуют вместе, так что артист должен быть очень подготовленным. Слава Богу, сейчас отношения между нашими странами улучшились, чему я бесконечно рад, - говорит артист. - После того как стал народным артистом СССР, часто ездил на гастроли по всем 15 республикам. Там я и познакомился с великими артистами каждой из советских республик – Муслим Магомаев, Алла Пугачева… Нас называли кассовыми артистами, потому что мы привозили к кассам своих филармоний большие деньги. Но в руках мы их не держали – нам платили только зарплату. К сожалению, сейчас таких гастролей очень мало».

Певец Таджикистана

«Где бы, в какой бы стране я ни давал концерты, везде был пропагандистом таджикской культуры, языка, истории, литературы, - рассказывает юбиляр. - Где проживает хотя бы один таджик, там я давал концерт. Однажды в Барселоне Хулио Иглесиас спросил меня про мою страну. Он и понятия не имел, кто такие таджики, что за страна Таджикистан. Я сначала спел ему песню, потом объяснил, где находится Таджикистан. Перечислил все наши исторические личности. Он был потрясен».

Джурабек Муродов Фото Asia-Plus

В последнее время очень популярными стали два клипа с участием Джурабека Муродова, которые буквально взорвали музыкальное общество страны, – «Ало шодоб сохилхо» на стихи Лоика Шерали и «Точик-форс-дари», посвященный дружбе между жителями трех персоязычных стран – Таджикистана, Ирана и Афганистана.

По словам певца, интерес к этой теме пробудил его сын – звезда таджикской эстрады Джонибек.

«Он не дает мне покоя, все время ищет новые направления в творчестве и призывает присоединяться к новинкам мира музыки, - рассказывает Джурабек Муродов. - В эти дни Джонибек дает концерты на Украине. Я им горжусь, так как в его возрасте я столько не ездил по миру».

Книги вместо цветов

Народный артист коротко рассказал о своих дальнейших планах.

«2017 год прошел в творческом плане очень насыщенно, были многочисленные концерты, встречи, новые песни. Нынешний год станет более творческим. Работаю над новыми песнями, а детали пока раскрывать не буду. Я служу своему народу своими песнями вот уже 55 лет. За эти годы люди покупали билеты на мои концерты, дарили букеты. Сегодня я говорю им: «Приходите на концерты, но вместо цветов, которые дарите мне, покупайте для себя книги. Их будете читать вы и ваши дети».

Джурабек Муродов пожелал молодому поколению любить и уважать друг друга, сохранить мир в стране, совершать благие дела для процветания родины.

«Каждое утро, когда просыпаюсь, первым делом обращаюсь к Богу, чтобы он ниспослал благодать моей стране - Таджикистану. От наших руководителей прошу проявлять заботу о народе, а мы, как пионеры, всегда готовы служить родине», - сказал певец.

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