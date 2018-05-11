Сельхозпроизводители Хатлона и Согда заключили контракты «на сейчас» и «на потом», чтобы представить продукцию Таджикистана на рынках Европы.

Экспортеры сельхозпродукции Согдийской области подписали контракты на сумму $9 300 с производителями из Хатлонской области. Еще 37 соглашения на сумму $220 000 подписаны на будущие сделки.

Поездка согдийских предпринимателей в Хатлон состоялась в рамках Проекта по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии USAID.

В Хатлонскую область прибыли 23 предпринимателя из Согда, которые занимаются экспортом плодоовощной продукции из Таджикистана в зарубежные страны.

Более 60 крупнейших сельхозпроизводителей Хатлона представили свою продукцию и сервисные услуги для согдийских покупателей, более опытных в вопросах экспорта плодоовощной продукции.

Во время поездки были достигнуты торговые договоренности о поставках продукции на сумму более 9 тыс. долларов США. Речь идет о покупке у хатлонских хозяйств лука, абрикоса, хурмы, персиков и черешни.

«Стороны также заключили между собой соглашения на будущие сделки на общую сумму $220 000 . Это делается для повышения экспортного потенциала и укрепления торговли между северными и южными регионами Таджикистана и с другими странами», - сообщил специалист по упрощению торговых процедур проекта USAID CTJ Комрон Раджабиён.

Отметим, что согдийские предприниматели месяц назад побывали в Латвии и Литве. Там они нашли покупателей, теперь они приехали в Хатлон, чтобы найти поставщиков.

По их словам, на рынках балтийских стран большой спрос на таджикскую сельхозпродукцию, и согдийские производители одни не могут обеспечить весь этот рынок.

По словам местных экспертов, проекты USAID охватывают все сектора: от продвижения здоровья до экспорта. По их мнению, это мероприятие является своевременным, и они надеются, что это поможет производителям Хатлонской области найти новых покупателей через создание бизнес-сетей с экспортерами из Согдийской области, которые имеют более продвинутые каналы поставок продукции на зарубежные рынки.

Производители продукции, в частности, представитель ООО «Меваи тиллои» Хайрулло Ризоев, в свою очередь, рады, что нашли надежных партнеров в экспорте своей продукции, а также убеждены, что скоро будет время, когда свежие фрукты из Хатлона, как сухофрукты из Согдийской области, будут признанным брендом Таджикистана на рынках за рубежом.

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