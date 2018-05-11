Сегодня Мирзиё Аюбову – партийному и государственному деятелю, видному организатору сферы здравоохранения, одному из ярких представителей блестящей плеяды таджикских медиков 60-80-х годов прошлого века исполнилось бы 80 лет.

В этот день, 10 мая, его рабочий кабинет главврача РКБ №3 переполнялся букетами ярких цветов и поздравительными открытками с искренними и теплыми пожеланиями от благодарных коллег, соратников и студентов. В этот день поздравить и передать слова благодарности приходили к нему сотни простых жителей – излечившиеся от недуга пациенты. А вечером в его гостеприимной квартире на «зирбачок» и «исфаринский плов» собирались его близкие и друзья.

Мирзиё Аюбов родился 10 мая 1938 года в селе Чоркух Исфаринского района в семье служащего. Его детство и школьные годы прошли в тяжелые послевоенные годы. Его отец Аюббой Каримов был председателем одного из самых больших колхозов того времени - имени Маленкова, и он в силу своих обязанностей день и ночь пропадал на работе. Вся работа по дому и хозяйству, уход за младшими братьями и другие хлопоты легла на плечи больной матери и старших сыновей – Мирваххоба и Мирзиё. Друг, одноклассник, а позже и однокурсник Мирзиё Каримовича Низомиддин Шахобитдинов, вспоминая их школьные годы, говорит:

- Мы с Мирзиё учились в школе №27 и были одноклассниками. Мирзиё отличался среди сверстников не только хорошей учебой, но также и организаторскими способностями. Был комсомольским вожаком школы. Уже в выпускных классах мы стали строить планы на будущее, и Мирзиё уже тогда однозначно сказал: «Буду поступать в медицинский, стану врачом и буду лечить односельчан!» Такой выбор был связан с тем, что в те послевоенные годы жители села часто болели, болела и его мать, а в селе фактически не было ни лечебных учреждений, ни медицинских кадров. После окончания школы в 1956 году я и Мирзиё отправились в Сталинабад, подали документы в мединститут и, успешно сдав экзамены, стали студентами.

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О студенческих годах Мирзиё Аюбова рассказывают его земляки и однокурсники, врачи и ныне пенсионеры Нозимджон Сатторов и Абдукаюм Джураев:

- Мы втроем поступили на лечебный факультет медицинского института и 6 лет проучились вместе. Нас, исфаринцев, было 8 студентов, и Мирзиё отличался не только хорошей учебой, но и организаторскими способностями. За отличную учебу и активное участие в общественной жизни института с первого курса он был комсоргом факультета. Его рвение в учебе и в общественной жизни института заметил и ректор вуза, профессор Зикрулло Поччоевич Ходжаев, который рекомендовал Мирзиё возглавить комсомольскую организацию вуза. С третьего курса его избрали секретарем комсомольской организации вуза. В 1961 году руководство ТГМИ включило его в состав всесоюзной студенческой делегации в Венгрию. От имени института он принимал участие во Всемирном фестивале молодежи в Москве. Вместе с Мирзиё мы выпускали общевузовскую стенгазету, писали статьи о жизни вуза в центральную отраслевую газету «Советский медик». Его активность была безграничной – он инициировал создание различных кружков, организовывал тематические вечера...»

… По окончании вуза Мирзиё Аюбов продолжил учебу в аспирантуре при кафедре биохимии и через три года успешно защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом медицинских наук. В период с 1964 по 1968 год он был председатель профсоюза вуза, ассистентом кафедры биохимии, замдекана и деканом факультета ТГМИ.

Самый молодой и неординарный партийный чиновник

Молодого, энергичного и целеустремленного специалиста сферы здравоохранения заметили в те годы и партийные руководители страны.

Сфера здравоохранения республики в то время нуждалась в креативных и инициативных кадрах. В 1968 году 30-летнего Мирзиё назначают заведующим сектором здравоохранения и социального обеспечения населения отдела науки и высших учебных заведений ЦК КП Таджикистана. В 1972 году он окончил Высшую партийную школу в городе Ташкенте. В качестве одного из руководителей в течение 10 лет он курировал сферу здравоохранения страны и внес значительный вклад в развитие сферы, повышение качества предоставления медицинских услуг населению, внедрение новых и современных методов лечения.

За годы его руководства сфера здравоохранения сделала шаг вперед, было создано множество лечебных учреждений не только в столице, но и во всех регионах республики, открылись новые отделения в медучреждениях и специализированные кафедры в ТГМИ. Студентка медицинского института тех лет, ныне известный и востребованный врач-педиатр детской клинической больницы Согдийской области Фарогат Атаханова, вспоминая свои студенческие годы и первые годы своей врачебной практики, отмечает, что каждый приход в вуз молодого и креативного заведующего сектором здравоохранения ЦК КП Таджикистана был поистине событием, в ходе которого решались не только вопросы улучшения учебного процесса и подготовки квалифицированных медицинских кадров, но также и бытовые проблемы самих студентов.

«Мирзиё Каримович, этот молодой, высокоинтеллигентный, справедливый, обаятельный и красивый руководитель, был частым гостем нашего института. Мы, молодые специалисты, в ходе его выступлений на общих собраний педколлектива и студентов смотрели на него с открытым ртом. Обычно такие визиты заканчивались отдельной встречей и беседой со студентами, в ходе которых Мирзиё Каримович во всех подробностях интересовался не только учебой, но и бытом студентов, вопросами их досуга и материального достатка. При его содействии, в частности, благоустроились студенческие общежития, решались вопросы материальной поддержки малоимущих студентов из отдаленных сел. Позже мне было суждено работать под его руководством в Республиканской клинической больнице, в отделении недоношенных детей Научно-исследовательского института охраны материнства и детства, где, кстати, заведующим отделом была супруга Мирзиё Каримовича - известный врач-невропатолог, отличник здравоохранения республики и СССР Саодат Мирзоева. В должности главврача М.Аюбова сложно было застать в его рабочем кабинете, он всегда был в гуще всех событий больницы, непосредственно участвовал в лечебном процессе клиники. Оба – Мирзиё Каримович и его супруга Саодат Махмадияровна - внесли значительный вклад в развитие здравоохранения страны, и оба служили во благо здоровья таджикского народа. И я горжусь тем, что лично знала его и его прекрасную семью в результате моей дружбы с их старшей дочерью Зумрад, успешным экономистом».

- Мирзиё Каримович прежде всего был человеком честным, скромным и земным, - делится своими воспоминаниями председатель Международного фонда культуры имени Зиёдулло Шахиди, профессор Таджикского национального университета Мунира Шахиди. - Спасибо «АП» за то, что вспомнили такого хорошего человека. С этим удивительным человеком мы познакомились в 60-х годах прошлого века, я тогда работала в Институте востоковедения Академии наук республики. Мой муж был врач, а Мирзиё и его супруга Саодат тоже были медиками. И вот это знакомство коллег постепенно переросло в крепкую дружбу и теплые дружественные отношения между семьями молодых людей того времени. У нас была такая большая, дружная компания, куда входили врачи, политические деятели, ученые, исследователи, очень разные люди. Мы очень хорошо относились друг к другу, хорошо понимали друг друга, были вместе и в радости, и в тяжелые периоды жизни.

Мирзиё Каримович был руководителем и партийным чиновником, но это был неординарный чиновник и руководитель. Вы знаете, когда мы говорим «чиновник», то сразу представляется в воображении такой образ «сухаря». А он был полной противоположностью такого образа – чуткий, добрый, высокопрофессиональный. Мирзиё был человеком очень отзывчивым, мгновенно откликался на любые просьбы простых людей, старался решить их проблемы. Мне кажется, что таких людей, руководителей сегодня не хватает, и хочется, чтобы таких людей было сегодня хотя бы несколько. Он рано ушел из этой жизни, но мы, друзья, всегда с добром вспоминаем его».

Принимая во внимание его достижения, партийное руководство страны в 1977 году назначает его заместителем заведующего отделом науки и высших учебных заведений ЦК КП Таджикистана. В 1980 году его переводят на один из важнейших участков сферы здравоохранения страны – в Республиканскую клиническую больницу №3 (Кара-Боло). В течение 5 лет Мирзиё Аюбов руководил этим самым крупным лечебным учреждением республики с более чем полуторатысячным коллективом и внес значительный вклад в его развитие.

Судьба распорядилась так, что в 1985 году он по состоянию здоровья был вынужден выйти на пенсию. Но спустя два года, в 1987 году, по просьбе тогдашнего руководства РКБ №3 он вновь возвращается на работу в больницу, где проработал врачом по санитарному просвещению и врачом группы научной организации труда до последних дней своей жизни.

За вклад в развитие сферы здравоохранения один из ярких представителей блестящей плеяды таджикских медиков Мирзиё Аюбов был награжден многочисленными правительственными наградами - медалями и грамотами Президиума Верховного Совета и ЦК КП Таджикистана.

- Мирзиё Аюбов – это человек эпохи, воспитавшей блестящую плеяду ученых-медиков, которые принесли таджикской медицине славу и мировую известность, - говорит политолог, журналист-международник Негматулло Мирсаидов. - Я бы поставил его в один ряд с такими выдающимися учеными, его друзьями и соратниками, как Минходж Гулямов, Юсуф Исхаки, Хамид Мансуров, Азам Пулатов. Он себя посвятил тому, чтобы они могли работать спокойно, лучше реализовать свой талант и способности. Это было время, когда звала партия, не приходилось выбирать. Кто-то мог заниматься наукой, а кому-то нужно было управлять. Людям, обладающим талантом управления, организаторскими способностями, доверяли ответственные посты в системе управления, чтобы те создавали условия для планомерного развития общества, реализации экономического и интеллектуального потенциала.

В том, что таджикская наука и медицина в 60-80-е годы минувшего столетия достигла своего пика развития, есть и заслуга таких людей, как Мирзиё Аюбов. Сегодня мы очень часто вспоминаем о советском периоде жизни с чувством ностальгии, и когда говорим о позитивных моментах этого периода, то обязательно говорим о достижениях в сфере образования и медицины, развитию которых всю свою жизнь посвятил известный партийный и государственный деятель Мирзиё Аюбов.

В воспоминаниях друзей

Все, кто знал Мирзиё Каримовича Аюбова, часто вспоминают о нем с теплотой и любовью. В канун 80-летия со дня его рождения корреспондент «АП» встретился с его друзьями и соратниками.

Директор государственного учреждения “Республиканский центр медицинской статистики и информации” Сафарбек Манонов:

- Мирзиё Каримович был удивительным человеком и уникальным руководителем. Врач-биохимик, кандидат наук, доцент кафедры биохимии ТГМИ, автор множества научных статей, он в начале 80-х возглавил крупнейший медицинский центр страны – Республиканскую клиническую больницу №3, где я работал заместителем главврача и курировал вопросы информационной системы. Он всецело отдавался работе, и, видя его ранним утром, задолго до начала рабочего дня, и поздним вечером на территории больницы, медперсонал больницы заботливо и шутя вопрошал: «Мирзиё Каримович, а вы дома бываете?!» В годы его руководства клиникой была проделана огромная работа как по повышению качества медицинских услуг, укреплению дисциплины труда, так и по благоустройству больницы, оснащению ее новым медоборудованием, укреплению материально-технической базы.

В его бытность главврачом были построены и сданы в эксплуатацию здание лаборатории, отделение переливания крови, АТС, столовая, магазины, парикмахерская с женским салоном. В годы его руководства, пожалуй, впервые за многие годы руководство республики выделило 30 квартир медперсоналу и работникам больницы. Внедрялись новые методы лечения, и была налажена отправка специалистов на курсы повышения квалификации в лучшие медицинские центры и НИИ бывшего Советского Союза. Его добрые дела помнят и ценят коллеги, молодое поколение специалистов-медиков, прошедших его школу.

Туман Ризоев, врач высшей категории, уролог-андролог, один из основоположников службы андрологии республики:

- Мирзиё Каримовича я знаю с 1963 года, когда я был студентом, а он был секретарем комсомольской организации мединститута. Когда я пришел работать в ординатуру РКБ№3, он курировал сферу здравоохранения в качестве заведующего сектором отдела науки и учебных заведений ЦК КП Таджикистана. Будучи в ЦК, он содействовал в решении насущных проблем преподавательского состава мединститута, кафедр. К примеру, на кафедре урологии, где я работал врачом, при его содействии было открыто отделение детской урологии на 15 коек, которое постепенно увеличилось до 45 койко-мест. Позже его назначили главным врачом в нашу клинику. В бытность Мирзиё Каримовича главврачом многие работники больницы улучшили свои жилищные условия, он придавал большое значение улучшению быта врачей и младшего медицинского персонала, несколько передовых медработников тогда стали обладателями новеньких авто. На нашей кафедре урологии работали двое молодых врачей-иранцев, которые снимали квартиру.

При непосредственном содействии Мирзиё Каримовича они тоже получили квартиры. Руководить более чем полуторатысячным коллективом медработников было непростое дело. Для того чтобы руководить таким огромным коллективом и фактически целым медгородком, надо было быть не только высокопрофессиональным специалистом сферы медицины, организатором, но и хорошим хозяйственником. За годы совместной работы наше знакомство переросло в семейную дружбу, мы часто навещали друг друга. Он был человеком с чистой душой, его неповторимая улыбка сразу располагала к себе. К сожалению, он очень рано ушел из жизни, но добрая память о нем всегда будет храниться в наших сердцах – его друзей и коллег.

Хисори Джураев, старший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института питания и советник Института фармацевтики при Министерстве здравоохранения:

- Я очень рад, что вспомнили моего покойного друга в день его 80-летия. Мы были друзьями почти полвека, и я хочу сказать, что он умел дружить, ценил дружбу и всецело отдавался ей. Сейчас, в наше суетное время очень сложно найти такого хорошего друга. Он дружил просто, по-земному, не из-за должности и положения, а ценил в людях искренность, человечность, добродетель, потому что и сам был таким.

Мирзиё был человеком с большой буквы. Ученый медик-биохимик, партийный работник, руководитель. В отношении не только друзей, но и простых людей он был безотказным и, насколько его хватало, старался решить проблемы людей. Его супруга Саодат тоже была медиком, высококлассным врачом, специалистом по новорожденным. И они вместе с детьми были удивительной семьей. Он был гостеприимным, и в редкие свободные от работы дни он обзванивал всех своих закадычных друзей и просто, по-братски говорил: «Ребята, на зирбачок!» Это были неповторимые вечера. Я любил петь, и за дастарханом с отменно приготовленным Мирзиё пловом все присутствующие просили меня спеть что-нибудь и задорно пускались танцевать.

Жаль, что мой друг так рано ушел из жизни, но он прожил очень яркую и насыщенную событиями жизнь и оставил добрый след в сердцах своих друзей, соратников, коллег и многих простых людей, которым он в свое время помог. Сегодня в память о моем великом друге я в кругу своей семьи, детей и внуков спою одну из его любимых песен, и, возможно, он тоже ее услышит…

Муртазо Остонаев, один из пионеров таджикской туристической отрасли республики, первый директор АО «Интурист Таджикистан», ныне персональный пенсионер:

- Есть в жизни люди, которых вспоминают только добрым словом. Жить и совершать только благие дела, быть всегда в гуще текущих событий и, исполняя обязанности руководителя, не обидеть никого. Это можно сказать, наверное, в отношении немногих людей, одним из которых был мой друг Мирзиё. Мы познакомились в 70-х, когда я работал помощником председателя Совета министров Таджикистана, а он курировал сферу здравоохранения в ЦК Компартии республики. Как говорится, наши звезды сошлись, мы крепко подружились, подружились наши семьи, и с тех пор мы не расставались. Его доброта, внимание, тепло его дружбы передалось по наследству его детям – Зумрад, Фирузе и единственному и долгожданному сыну Эраджу, которые часто навещают меня, справляются о моем здоровье, и в такие моменты я чувствую, что мой друг рядом со мной.