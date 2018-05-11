В апреле 2018 года председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода подписал решение №116 «О праздновании 100-летия со дня рождения государственного и партийного деятеля Усмона Касимова». Кем был этот человек, почему в Согде отмечают его юбилей?

От «черной разведки» до исполкома

Усмон Касимов родился в 1918 году в кишлаке Чорбог Ура-Тюбинского района. Его отец Косимбобо и мать Бибисоро были рады рождению первенца, и мама назвала его именем своего отца Усманом, который был очень известным человеком, борцом национальных видов спорта.

С 1936-38 года Усман Касимов работал секретарём сельского совета. В 1938-41гг. была служба в рядах Советской армии, а в 1941-42 годах участвовал в Великой отечественной войне.

Усмон Касимов Фото из личного архива

В конце 1942 года, после ранения он возвращается домой. С 1943 года курсант 4-месячных курсов военно-политического училища Средне-Азиатского Военного Округа, после окончания которых в звании младшего лейтенанта по специальному заданию Советского правительства отправляется в Иран.

«В ноябре 1943 года в столице Ирана должна была пройти Тегеранская конференция глав трех государств - Сталина, Рузвельта и Черчилля. Нас отправили из Ташкента в составе группы для оказания поддержки по выявлению иностранных агентов, задолго до начала конференции. Переодевшись в одежды местных жителей, по одному мы ходили по городу и его окрестностям, собирали информацию и доставляли в штаб. Такой вид разведки назывался «чёрная разведка». Мы с честью выполнили задание руководства, и по итогам нас наградили правительственными наградами», - рассказывает Мамадхон Ишанов, участник ВОВ, однополчанин Касимова.

С 1944 по 1946 Касимов служил в главном разведуправлении Генерального Штаба Советской Армии, а в 1946 году была учёба по повышению квалификации политработников Красной армии в Киеве. В этом же году, в звании старшего лейтенанта возвращается домой.

Рифат Ходжиев: «Усмон Касимов отличался умением стратегического и оперативного управления, и широким диапазоном мышления. Мы с ним работали совместно 8 лет бок о бок, единой командой, обком и облисполком смогли объединить партийно-хозяйственные органы на решения задач по организации области и выполнению народно-хозяйственных планов. Он вступался за каждого достойного работника и защищал его. За все годы нашей совместной деятельности у нас практически не было каких-либо разногласий…»

По рекомендации первого секретаря Ура-Тюбинского обкома партии Усмона Рахматзода молодого офицера принимают на работу инструктором обкома партии (в 1944-46 гг. существовала Ура-Тюбинская область). После ее ликвидации, его приглашают на работу инструктором Ленинабадского обкома партии.

В 1947 году Касимова направили на учёбу в Республиканскую Партийную школу в Сталинабаде (Душанбе), которую он закончил с отличием в 1949 году. Во время учёбы он познакомился и подружился с людьми, дружбу с которыми пронёс до конца своей жизни. Это известные в Таджикистане люди Рустамбек Юсуфбеков, Каромат Мирзоалиева и другие.

В 1949 году по распределению ЦК Компартии Таджикистана его направляют на работу в сложнейший приграничный с Афганистаном Шахритусский район вторым секретарём райкома партии. В те тяжелые послевоенные годы молодой партийной работник начал свою ответственную руководящую деятельность в Вахшской долине, в которой он проработал до 1970 года, 21 год. Буквально через год, учитывая деловые и организаторские способности, его избирают Председателем Джиликульского райисполкома, где он проработал до 1955 года. В 1954 году его награждают первым трудовым орденом «Знак почёта».

В 1956 его избирают председателем Куйбышевского райисполкома, где он работает до 1958 года. За заслуги в развитии этого района в 1957 году он награждается вторым орденом «Знак почёта».

В 1958 году его избирают председателем Колхозабадского райисполкома, где он плечом к плечу с легендарном первым секретарём райкома партии, впоследствии Героем Социалистического Труда Сирожиддином Исаевым, очень многое сделали для создания и укрепления многих отраслей народного хозяйства, подборе и воспитании местных кадров, многие из которых потом стали руководителями партийно-советских органов республики.

В начале 60-х годов по всей стране в сельских районах создавались территориальные колхозно-совхозные управления, объединявшие несколько районов.

Фото из личного архива

В 1960 году по рекомендации Первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана Турсуна Ульджабаева, решением Бюро ЦК Усмон Касимов назначается парторгом ЦК КП Таджикистана по Пянджскому производственному колхозно-совхозному управлению, в состав которого входили Колхозабадский, Кировабадский и Пянджский районы. Это была очень ответственная и высокая руководящая должность, по организации работы партийно-советских органов трёх районов Вахшской долины, тем более что Пянджский и Кировабадский районы граничили с Афганистаном. В то время граница СССР охранялись крупным Пянджским пограничным отрядом Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа. В течение 3 лет, до 1963 года, он занимается развитием хлопководства, животноводства, строительством объектов социально-культурного назначения, больниц, школ.

Гулджахон Бобосадыкова: «Касимова знаю с 60-х годов, когда я работала первым секретарём ЦК комсомола Таджикистана. Мы часто ездили в Вахшскую долину и по работе часто встречались, решали проблемы по трудоустройству молодёжи, воспитанию комсомольских кадров. Сегодня, вспоминая его доброе имя, выражаю благодарность за воспитания таких детей, его дети переняли хорошие качества своего отца».

В 1961 году на пленуме ЦК Компартии Таджикистана Турсуна Ульджабаева, руководителя республики, освобождают от должности. Со слов супруги Усмона Касимова - Фазилат, после приезда с пленума 12 апреля 1961 года из Душанбе, он рассказал о несправедливом решении о снятии Ульджабаева и других руководителей, и она впервые увидела слёзы на глазах своего мужа.

«Эти руководители днём и ночью работали на благо своей Родины и народа, интриги некоторых людей сломали судьбу великих сынов Таджикистана», - вспоминает слова Касимова его супруга.

Шахритусский район и 50 тыс. тонн хлопка

Особый авторитет и уважение Касимов приобрёл и заслужил в крупнейшем хлопководческом районе Вахшской долины - Шахритусском районе.

В 1963 году по инициативе и рекомендации Первого секретаря ЦК КП Таджикистана Джаббора Расулова его избирают первым секретарём Шахритусского райкома партии. В состав этого района входили нынешние Кабадиянский и Носири Хисравский районы.

Фото из личного архива

В те годы, только в Вахшской долине выращивался ценнейший тонковолокнистый сорт хлопка. Район был среднего уровня и в те годы производил до 35 тысяч тонн хлопка. Нужно было повышать урожайность и производительность хлопка, развивать другие отрасли народного хозяйства. Учитывая высокие организаторские способности и талант руководителя, умение сплотить и мобилизовать кадры на решение поставленных задач, руководители республики выдвинула на ответственную должность Касимова. Со свойственной ему энергичностью, трудолюбием, требовательностью к себе и окружающим, с высоким чувством ответственности за порученное дело, умело используя свои испытанные стиль и методы руководства, имевшийся богатый практический опыт работы, он начал трудиться на новом посту.

Камол Суфиев: «Я себя считаю одним из учеников Касимова, он всегда отличался честностью, принципиальностью, был хорошим организатором, очень много уделял внимание воспитанию местных кадров, выдвижению на руководящие посты. С одной стороны он был жестким и требовательным, с другой доброй души человеком».

Опираясь на авторитетных и знаменитых людей района, всячески поддерживая добросовестных, исполнительных работников, преданных активистов, за короткие сроки сумел сплотить, мобилизовать людей из разных регионов республики, разных национальностей на выполнение государственных задач. Правильная организация работы, использование передового опыта, механизация труда, освоение новых земель, строительство оросительных систем, при высоком трудолюбии и самоотверженном труде тысяч хлопкоробов, механизаторов, бригадиров, инженеров и агрономов, руководителей колхозов и совхозов, позволила уже к 1964 году довести сбор хлопка до 50 тысяч тонн и по итогам 1964 года Касимов был награжден орденом «Ленина».

В 1963 году его супруга Фазилат награждена золотой звездой «Мать героиня СССР», которую вручила заместитель председателя Совета министров Совета Таджикской ССР Низорамох Зарипова, дружбу с которой до сих пор поддерживает семья Касимовых.

В 1966 году Усмон Касимов избирается делегатом XXIII-го съезда КПСС, который проходил в Москве, в Кремлёвском Дворце Съездов.

На охране государственной границы

Необходимо было уделять особое внимание надёжному укреплению и защите южных рубежей СССР, оказывать содействие и всестороннюю помощь в обеспечении отдалённых погранзастав. В этой связи Шахритусский район взял шефство над пограничным отрядом.

Усмон Касимов сумел организовать тесное взаимодействие и сотрудничество с руководящим составом погранотряда и округа. Его высоко ценили и уважали руководство округа и Пограничных войск, которые часто посещали и проверяли надёжность организации охраны южных рубежей СССР. Учитывая заслуги Касимова, заместитель командующего пограничными войсками КГБ СССР лично вручил ему медаль «За отличие в охране государственной границы СССР».

Со слов старожилов района, он имел феноменальную память, знал в лицо и по имени всех бригадиров, специалистов среднего звена, никогда не имея блокнота для записей. На различных совещаниях, встречах в трудовых коллективах, Касимов обычно выступал без подготовленного текста, кратко и чётко, в доступной и понятной форме на 3-языках (таджикском, русском, узбекском).

Расул Гамзатов, народный поэт СССР, Герой Социалистического труда говорил своему другу народному поэту Таджикистана, впоследствии Герою Республики Таджикистана Мирзо Турсунзаде очень теплые слова об Усмоне Касимове: «Этот человек - выдающийся политик и пламенный оратор, знаток не только персидской культуры, но и культуры многих народов Советского Союза. Я знаю мало партийных и советских деятелей, которые говорили и рассуждали так благоразумно, здраво и были знакомы с произведениями поэтов и писателей…».

По его инициативе в 1968 году был реконструирован исторический памятник «Чилучорчашма».

По итогам 1970 года Шахритусский район был награждён Красным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета, Совета Министра и ВЦСПС СССР, а Касимов был награждён орденом «Октябрьской Революции».

За 21 год работы на различных руководящих должностях в шести районах Вахшской долины Усмон Касимов заслужил авторитет и уважение среди народа. Его верная супруга Фазилат, родившая и воспитавшая 11 детей, заботливая мать, мудрая женщина, перенёсшая вместе все тяготы и лишения, всю жизнь была надёжной хранительницей семейного очага.

За период проживания в Вахшской долине, желанными гостями семьи Касимовых были первые секретари ЦК КП Бободжан Гафуров, Турсун Ульджабоев, Джаббор Расулов, председатель Президиума Верховного Совета Махмадулло Холов, его заместитель Низорамох Зарипова, председатели Совета министров Назаршо Додхудоев, Абдулахад Каххоров, его заместители Рустамбек Юсуфбеков, Акбар Махсумов, секретари ЦК КП Гулям Алиев, Ибодат Рахимова, Мирзо Бобоев, первый секретарь ЦК комсомола Гулджахон Бобосадыкова. Известные учёные Мухаммад Осими, Солих Раджабов, поэты Мирзо Турсунзаде и Боки Рахимзода. Все они с особой теплотой, сердечностью и благодарностью восхищались атмосферой искреннего доброжелательства и гостеприимства, которая всегда царила в доме Касимовых.

Ленинабад и здание хукумата области

23 декабря 1970 года указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР была образована Ленинабадская область. ЦК КП Таджикистана образовал оргбюро по Ленинабадской области во главе с Рифатом Ходжиевым, а Президиум Верховного Совета образовал оргкомитет во главе с Усмоном Касимовым.

В конце декабря 1970 Ходжиев и Касимов были на приеме и утверждении в Москве у Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В 1971 году после выборов депутатов в Ленинабадский областной совет, 16 февраля прошла первая сессия, на которой Усмон Касимов был избран председателем исполкома Ленинабадского областного Совета депутатов трудящихся.

Низорамох Зарипова: Моё знакомство с Касимовым произошло в 1963 году, я как заместитель председателя Совета министров на пленуме райкома партии представила его активу района. В следующий мой приезд я вручила его супруге орден «Мать героиня», которым она была награждена за рождение 10 детей».

Так началась трудовая деятельность Касимова в Ленинабадской области. Первым секретарём обкома партии был избран Ходжиев, с которым он бок о бок проработал 8 лет. С образованием Ленинабадской области начался сложный период по организации областных управлений.

Исполком под руководством Усмона Касимова в короткий срок смог организовать эффективную работу аппарата исполкома и всех областных структур, подбор и расстановку достойных кадров. Наряду с многочисленными вопросами развития сельского хозяйства, освоения новых земель, строительства школ, больниц, дорог, большое внимание уделялось строительству заводов и фабрик.

Султон Мирзошоев: «Для меня большая честь рассказать о достойном сына своего народа. Усмон Касимов - это человек нации, который всю жизнь посвятил служению своему народу и республике. Его честность и принципиальность, решения сложнейших задач, во всех районах, где он работал, снискали уважения народа. Память о нём навсегда останется в наших сердцах».

В один из приездов Джаббора Расулова в Ленинабадскую область, руководство области подняло вопрос по строительству новых зданий обкома партии и облисполкома. Он дал добро, чтобы Ходжиев начал заниматься вопросом строительства здания обкома партии, а Касимов - облисполкома.

Выбор места, проект здания, переселение жителей, предоставление им жилья, утверждение сметы расходов были вопросами, которые нужно было решать оперативно. Касимов неоднократно выезжал в Москву, в Госстрой, Госплан для согласования и в 1974 году постановлением Совета министров СССР этот вопрос был решён. Он лично контролировал ход строительства, ежемесячно проводил штабы, решал вопросы обеспечения. Сегодня это здание хукумата Согдийской области.

Ленинабадская область неоднократно становилась победителем социалистического соревнования и не раз была награждена переходящими Красными Знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

За заслуги в развитии области в 1973 и 1976 годах Касимов был награждён орденами «Трудового Красного Знамени».

Талбак Садриддинов, Герой социалистического труда, депутат Верховного СССР, председатель колхоза имени «Ломоносова» Шахритусского района: Касимова я знал с 1963 года, когда он был избран первым секретарём райкома партии. До этого наш район считался отстающим, но при его умелом руководстве ситуация изменилась к лучшему. С 1963 году по 1970 годы наш район тонн сбор хлопка с 36 тысяч тонн довёл до 70 тысяч, были построены много школ, больниц, дороги, стали осваиваться земли Бешкентской степи.

За годы работы в области он подружился со многими людьми, которые вместе с ним многое сделали для развития области. Это Рифат Ходжиев, Абдукарим Касимов, Каромат Мирзоалиева, Тоджиниссо Осимова, Аловатдин Бабаев, Бахриддин Ахмедов.

5 сентября 1978 года Усмон Касимов скончался после тяжёлой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Учитывая его заслуги перед партией и народом, руководством республики была организована правительственная комиссия по организации похорон во главе с Председателем Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Махмадулло Холовым. Многие старожилы Ленинабада (Худжанда) с болью в душе и сердце вспоминают день похорон, когда тысячи людей из различных регионов республики, городов и районов области, соседних Узбекистана и Киргизстана, шли в похоронной процессии от здания облисполкома по центральным улицам города до городского кладбища «Гумбази – Кошук».

Там прошёл митинг, в котором участвовали делегации ЦК КП, Президиума Верховного Совета, Совета министров, руководители министерств, партийно-советских органов Вахшской долины, Кулябской области. Все они приехали отдать дань уважения и проститься с этим видным руководителем и соратником по совместной работе.

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