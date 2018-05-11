Цены и тарифы на потребительском рынке Таджикистана в апреле этого года повысились на 0,5 процентов.

Инфляция в апреле сложилась за счет подорожания продовольственных товаров (0,9%) и непродовольственных товаров (0,2%), сообщает Национальный банк Таджикистана.

В то же время, отмечают в регуляторе, в минувшем месяце зафиксировано снижение тарифов платных услуг населению на 0,1%.

В НБТ подчеркивают, что инфляция в апреле, в основном, возникла под влиянием сезонных факторов.

«Также во второй половине месяца относительное воздействие на стоимости импортных товаров оказало увеличение внешних давлений на курс национальной валюты», - говорится в сообщении.

В частности, отмечают в НБТ, в апреле зарегистрировано повышение стоимости сжиженного газа, говядины, яблок, моркови, яиц, капусты, лимона, груши.

В сообщении подчеркивается, что с начала года цены и тарифы платных услуг снизились на 0,2%.

Годовой уровень инфляции (за последние 12 месяцев) на конец апреля составил 1,9%, что на 0,6% ниже показателя на конец марта нынешнего года.

Отметим, что на потребительском рынке Таджикистана в течение февраля и марта этого года была зафиксирована дефляция.

По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%. В нынешнем году планируется удерживать инфляцию на уровне 7%.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus