В суде района Исмоили Сомони города Душанбе 8 мая начался процесс по иску экс-главы всероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова к МВД Таджикистана. Он обвиняет правоохранительное ведомство в том, что оно предоставило России ложную информацию о его гражданстве.

Каромат Шарипов, которого в конце 2017 года выдворили из России за нарушение российского законодательства, в том числе, за незаконное получение паспорта гражданина РФ, утверждает, что никогда не был гражданином Таджикистана.

По его словам, МВД Таджикистана в октябре прошлого года на запрос российской стороны предоставило справку о том, что Каромат Шарипов является гражданином страны.

Представители министерства внутренних дел Таджикистана на суде заявили, что Шарипов считается гражданином Таджикистан по причине того, что он не подавал официального заявления о выходе из гражданства страны.

Гайратджон Шарипов, представитель ОВИР МВД Таджикистана, заявил суду:

"Согласно закону, за подданными Таджикистана сохраняется гражданство до тех пор, пока они не подадут официальное заявление о выходе из гражданства страны. Такое заявление от Каромат Шарипова не поступило".

Однако сам Каромат Шарипов не согласен с этим мнением, и утверждает, что согласно Конституции РТ, он считается гражданином России.

"В 1980 году я не смог сняться с учета, так как учился в военном училище, а после окончания учебы был офицером советской армии. В то время, кроме офицерского удостоверения, у меня не было никаких документов, в армии мой паспорт забрали. Во-вторых, если человек более 10 лет не был на родине, он уже не считается гражданином этой страны. Я много лет не был в Тадижкистане. Только в 2011 году по просьбе руководителей страны я побывал в Таджикистане", - заявил в интервью "АП" Шарипов.

"Если суд примет решение, что я граждан Таджикистана, то это будет ударом для независимости Таджикистана и нарушением Конституции Республики Таджикистан", - заявил экс-глава "Таджикских трудовых мигрантов".

Следующее рассмотрение дела по иску состоится 14 мая.

Каромат Шарипов был доставлен в Таджикистан 13 декабря прошлого года рейсом Москва-Куляб, на следующий день после того, как Мособлсуд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.

Каромат Шарипов родился в 1963 году в Файзабадском районе Таджикистана. В 2007 году стал инициатором созыва первого съезда народов Таджикистана в России. В ходе работы съезда было принято решение о создании Общероссийского общественного движения “Таджикские трудовые мигранты”, на котором на альтернативной основе единогласно был избран председателем. А в 2016 году Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации движения "Таджикские трудовые мигранты" за нарушения, выявленные в уставе и протоколах съездов.

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