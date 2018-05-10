С нажимом и старанием пером выводится каждая буква — День Победы. В канун этого праздника, 6 мая, компания «Рахш-Такси» совместно с Общественным объединением «Республиканский Клуб Любителей раритетных и эксклюзивных автомобилей и мотоциклов Таджикистана «Авто Ретро Эксклюзив» и Советом ветеранов города устроили торжественный автопарад.

В рамках автопробега ветераны, проживающие в Душанбе, проехали по центральным улицам столицы на знаменательных, стилизованных ретро-автомобилях и ультрасовременных авто компании «Рахш-Такси».

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Старт благотворительной акции дали на площади Таджикского государственного академического театра оперы и балета им. С. Айни; далее маршрут пролег по центральному проспекту имени Рудаки до культурно-развлекательного комплекса «Кохи Навруз», где ветеранов встретили праздничной программой.

Прямо у входа в «Кохи Навруз» ветеранов встретил военный оркестр «Сипар» при МВД РТ, который исполнил гимн Таджикистана, а после - военные марши и вальсы. Перед собравшимися выступили и дети школы-интерната №1 г. Душанбе. Ветераны с удовольствием зачитывали стихотворения, пели, танцевали и рассказывали военные истории из своей жизни.

В акции приняли участие исполнительный директор компании «Рахш-Такси» Артём Катаев, руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев, активисты общественных организаций, представители городских и республиканских ветеранских организаций.

Артем Катаев поздравил героев майских праздников, благодаря которым мы живем в мирное время:

- Когда смотрю на вас - слова меня покидают, потому что эмоции, чувство гордости и безмерной благодарности переполняют, - поделился исполнительный директор компании «Рахш-Такси». - Это прекрасное мероприятие становится уже традиционным и имеет хорошее будущее, когда есть такие энтузиасты, истинные любители и ценители старины. Этим мы хотим показать, что мы за чистое, мирное небо. Хотим жить в мире, согласии.

Оказалось, что два ветерана празднуют свой день рождения 6 мая и организаторы совместно с собравшимися гостями поздравили их с именинами, а также вручили памятные подарки и цветы.





