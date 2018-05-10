Делегация Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, возглавляемая предстедателем ГКНБ Саймумином Ятимовым посетила 7-9 мая город Кабул, где были проведены встречи с представителями правоохранительных органов и силовых структур Афганистана.

Делегацию Госкомитета национальной безопасности Таджикистана принял президент Афганистана Ашраф Гани, с которым были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности, сообщается на сайте госагентства НИАТ "Ховар".

Саймумин Ятимов также провел переговоры с начальником Управления национальной безопасности Афганистана Масумом Станкзаем, министром обороны Бахромом Торикшохом, главой МВД ИРА Ахмадом Вайс Бармаком и советником по вопросам безопасности Афганистана Ханифом Атмаром.

На этих встречах были обсуждены вопросы наращивания таджикско-афганского сотрудничества в укреплении границы, борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

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