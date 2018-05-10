Студент транспортного колледжа в Новосибирской области ранил однокурсника на занятиях, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщает Интерфакс со ссылкой на облправительство.

Инцидент произошел утром 10 мая в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина, расположенном в Барабинском районе области.

По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах региона, 17-летний студент первого курса выстрелил в однокурсника из ружья, после чего застрелился сам.

Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения области, при нападении пострадали еще двое студентов. Спасаясь они выпрыгнули из окна. Их госпитализировали с переломами.

В Барабинский район выехал временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).