Суд Хатлонской области приговорил 32-летного жителя Вахшского района к длительному тюремному сроку за просмотр и распространение видеозаписей о главе запрещенной в стране как экстремистская Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири и мятежном генерале Минобороны Абдухалиме Назарзода.

Источник «АП» в облсуде сообщил, что 32-летний житель Вахшского района Алиджон Шарипов, находясь в трудовой миграции на территории России, регулярно скачивал и смотрел видеозаписи выступлений М.Кабири и сюжеты о Ходжихалиме, которые затем распространял среди своих виртуальных друзей.

«В ходе судебного заседания Шарипов признался, что он действительно смотрел в России эти видеозаписи, но не знал, что просмотр и распространение таких видиое и аудио материалов на родине запрещены», - отметили в суде.

Алиджон Шарипов признан судом виновным в распространении экстремистских идей и приговорен к 9 с половиной годам лишения свободы.

Он был задержан правоохранительными органами в январе в родном селе Мехробод Вахшского района, куда вернулся после миграции.

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