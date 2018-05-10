Более 100 таких транспортных средств за последние сутки были вынуждены оставаться из-за перегруза в приграничном терминале «Тохтамиш».

«Этим фурам было не позволено передвигаться по нашим внутренним автодорогам в связи с превышением установленных норм груза», - сообщили «АП» в министерстве транспорта Таджикистана.

По словам источника, допустимый весь груза составляет 40 тонн, однако эти машины были перегружены почти в два раза.

«Перегруз приводит к преждевременному разрушению внутренних автомобильных дорог, о чем мы многократно оповещали водителей транспортных средств и компании, которые занимаются поставкой грузов из Китая», - сказал он.

В министерстве отметили, что задержанные транспортные средства все же были накануне, 9 мая, отпущены и им было разрешено продвигаться по территории Таджикистана.

«Было принято решение пойти на уступки и разрешить задержанным автомашинам продвигаться вглубь территории республики, с условием, что в следующий раз такое не должно повториться», - добавил источник.

В ведомстве не уточнили, каким именно компаниям принадлежали транспортные средства, нарушившие порядок грузоперевозок по внутренним автодорогам.

17:02 6 апреля

Грузоперевозка по железным дорогам Согда подорожала. Бизнес возмущается

Согласно установленным постановлением правительства РТ от 29 декабря 2006 года нормам ("Правила пропуска по автомобильным дорогам транспортных средств с нагрузками и габаритами, превышающими установленные норм"), максимальный лимит веса транспортных средств при продвижения по внутренним автомобильным дорогам составляет 40 тонн.

За пропуск по автомобильным дорогам транспортных средств с нагрузками и габаритами, превышающими  установленные нормы, взимается плата в виде возмещения ущерба - 0,15 долларов (за одну тонну).

Кстати, транспортные средства с нагрузками и габаритами, превышающими установленные нормы , но используемые в целях устранения стихийных бедствий, перевозки гуманитарной помощи, гражданской обороны и иных специальных заданий, освобождаются от возмещения ущерба.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus