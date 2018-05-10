Более 100 таких транспортных средств за последние сутки были вынуждены оставаться из-за перегруза в приграничном терминале «Тохтамиш».

«Этим фурам было не позволено передвигаться по нашим внутренним автодорогам в связи с превышением установленных норм груза», - сообщили «АП» в министерстве транспорта Таджикистана.

По словам источника, допустимый весь груза составляет 40 тонн, однако эти машины были перегружены почти в два раза.

«Перегруз приводит к преждевременному разрушению внутренних автомобильных дорог, о чем мы многократно оповещали водителей транспортных средств и компании, которые занимаются поставкой грузов из Китая», - сказал он.

В министерстве отметили, что задержанные транспортные средства все же были накануне, 9 мая, отпущены и им было разрешено продвигаться по территории Таджикистана.

«Было принято решение пойти на уступки и разрешить задержанным автомашинам продвигаться вглубь территории республики, с условием, что в следующий раз такое не должно повториться», - добавил источник.

В ведомстве не уточнили, каким именно компаниям принадлежали транспортные средства, нарушившие порядок грузоперевозок по внутренним автодорогам.

Согласно установленным постановлением правительства РТ от 29 декабря 2006 года нормам ("Правила пропуска по автомобильным дорогам транспортных средств с нагрузками и габаритами, превышающими установленные норм"), максимальный лимит веса транспортных средств при продвижения по внутренним автомобильным дорогам составляет 40 тонн.

За пропуск по автомобильным дорогам транспортных средств с нагрузками и габаритами, превышающими установленные нормы, взимается плата в виде возмещения ущерба - 0,15 долларов (за одну тонну).

Кстати, транспортные средства с нагрузками и габаритами, превышающими установленные нормы , но используемые в целях устранения стихийных бедствий, перевозки гуманитарной помощи, гражданской обороны и иных специальных заданий, освобождаются от возмещения ущерба.

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