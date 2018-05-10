Шестое совместное заседание Маджлиси милли (верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата) Маджлиси Оли Таджикистана пятого созыва состоится в Душанбе завтра, 11 мая, во второй половине дня. На нем будут утверждены несколько указов президента республики.

В первой половине дня состоится пятнадцатая сессия верхней палаты парламента Таджикистана пятого созыва, на которой будут рассмотрены ранее принятые нижней палатой парламента республики законы, сообщили "АП" в парламенте республики.

Сенаторы республики, в частности, рассмотрят поправки в закон «О правовом статусе иностранных граждан на территории Таджикистана» согласно которым иностранные граждане могут находиться на территории страны без официальной регистрации в течение 10 рабочих дней. Сейчас иностранцы могут находиться на территории Таджикистана без соответствующей регистрации в течение трех рабочих дней.

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