Чеченские парламентарии предложили внести изменения в Конституцию, которые позволят одному человеку занимать пост президента три срока подряд вместо нынешних двух. Об этом сообщается на сайте парламента Чечни, сообщает Медуза.

Депутаты чеченского парламента рассмотрят вопрос о внесении законопроекта в Госдуму на заседании 10 мая.

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от ограничения полномочий президента двумя сроками подряд, потому что, по его словам, в России сейчас нет альтернативы Путину.

18 марта Владимир Путин выиграл выборы, набрав рекордные 76,6% голосов. Нынешний президентский срок стал для него четвертым.

После окончания второго срока Путина в 2008 году президентский пост занял его соратник Дмитрий Медведев; Путин был назначен премьер-министром. В 2012 году он в третий раз избрался на пост президента, сделав Медведева премьером.