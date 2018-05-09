В 15:40 в Таджикистане произошло землетрясение силой 4-5 баллов.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения был расположен в Ишкашиме, вблизи с афганской границей. Это на 51 км южнее от Хорога и 295 км юго-восточнее от Душанбе.

Глубина землетрясения - 112 км. Магнитуда толчков здесь составила 6 баллов.

По данным Геофизической службы Академии наук Таджикистана, в столице республики по шкале Рихтера интенсивность толчков составила 4-5 баллов.