На 71-м Каннском кинофестивале впервые открылся национальный павильон Узбекистана, сообщает УзА. Павильон открыт в рамках Каннского кинорынка, являющегося частью фестиваля.
Во время работы кинорынка павильон Узбекистана будет демонстрировать фильмы узбекских режиссеров, рекламировать возможности для съемок на территории Узбекистана, а также продвигать кинофестиваль PROlogue в Ташкенте, который в этом году станет международным. Все это, по замыслу организаторов павильона, будет также служить повышению туристического потенциала республики.
Узбекистан на кинофестивале представлен тремя картинами. Это психологическая драма «Стойкость» Рашида Маликова, она была включена в конкурсную программу юбилейного 40-го Московского международного кинофестиваля в апреле этого года и получила приз жюри российской кинокритики.
Также в Каннах будут представлены два кинопроекта молодых узбекских режиссеров – «Скорпион» Мухлисы Азизовой и «Цель» Рустама Мелиева. Фильмы, находящиеся на стадии съемок, демонстрируются зарубежным продюсерам и дистрибьюторам.
71-й Каннский международный кинофестиваль проходит с 8 по 19 мая. Жюри основного конкурса возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт. В качестве открывающего фестиваль фильма выбрана картина «Все знают» иранского кинорежиссёра Асгара Фархади.
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