На 71-м Каннском кинофестивале впервые открылся национальный павильон Узбекистана, сообщает УзА. Павильон открыт в рамках Каннского кинорынка, являющегося частью фестиваля.

Во время работы кинорынка павильон Узбекистана будет демонстрировать фильмы узбекских режиссеров, рекламировать возможности для съемок на территории Узбекистана, а также продвигать кинофестиваль PROlogue в Ташкенте, который в этом году станет международным. Все это, по замыслу организаторов павильона, будет также служить повышению туристического потенциала республики.

Фото с сайта uza.uz

Узбекистан на кинофестивале представлен тремя картинами. Это психологическая драма «Стойкость» Рашида Маликова, она была включена в конкурсную программу юбилейного 40-го Московского международного кинофестиваля в апреле этого года и получила приз жюри российской кинокритики.

Также в Каннах будут представлены два кинопроекта молодых узбекских режиссеров – «Скорпион» Мухлисы Азизовой и «Цель» Рустама Мелиева. Фильмы, находящиеся на стадии съемок, демонстрируются зарубежным продюсерам и дистрибьюторам.

71-й Каннский международный кинофестиваль проходит с 8 по 19 мая. Жюри основного конкурса возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт. В качестве открывающего фестиваль фильма выбрана картина «Все знают» иранского кинорежиссёра Асгара Фархади.